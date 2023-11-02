المكوّرات العِقْدية وبعض الاضطرابات التي تُسبّبها
النوع
ظُروف
الاضطرابات
المجموعة A
المكوَّرة الرئويَّة المقيِّحة Streptococcus pyogenes
الأذن، والأنف، والحلق
العدوى في الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى)
التهاب الحلق sore throat (ويُدعى أيضًا التهاب البلعوم أو التهاب الحلق بالمكورات العقدية strep throat)
الجلد
التهاب النسيج الخلوي cellulitis (عدوى النسج الواقعة تحت الجلد مباشرة)
الحُمرة erysipelas (حالة سطحية من التهاب النسيج الخلوي)
القوباء impetigo (عدوى جلدية)
العدوى في الجروح
أخرى
عدوى صمامات القلب (التهاب الشغاف endocarditis)
التهاب اللفافة الناخر necrotizing fasciitis
التهاب الجنبة Pleurisy
الحمّى القرمزية scarlet fever (لم تعد شائعة)
الاضطرابات التي تحدث بعدَ الإصابة بعدوى المكورات العقدية
التهاب كبيبات الكلى glomerulonephritis (التهاب الكلى)
المجموعة B
العِقْدِيَّةُ القَاطِعَةُ للدَّرّ Streptococcus agalactiae
عندَ البالغين، وخاصة أولئك الذين يعانون من مرض السكّري
الخراجات
التهاب النسيج الخلوي cellulitis
العدوى في الجروح
عندَ حديثي الولادة
التهاب السَّحايا Meningitis
الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)
عند النساء بعد الولادة
عدوى مجرى الدم
عدوى الرحم (التهاب بطانة الرحم endometritis)
المخضّرة
أنواع مختلفة
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التهاب السَّحايا Meningitis
عدوى الصمامات القلبية (التهاب الشغاف endocarditis) التي تضررت بسبب اضطراب معين، مثل اضطراب القلب الخلقي أو الحُمَّى الروماتيزمية