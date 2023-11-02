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المكوّرات العِقْدية وبعض الاضطرابات التي تُسبّبها

النوع

ظُروف

الاضطرابات

المجموعة A

المكوَّرة الرئويَّة المقيِّحة Streptococcus pyogenes

الأذن، والأنف، والحلق

العدوى في الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى)

التهاب الجيوب

التهاب الحلق sore throat (ويُدعى أيضًا التهاب البلعوم أو التهاب الحلق بالمكورات العقدية strep throat)

الجلد

التهاب النسيج الخلوي cellulitis (عدوى النسج الواقعة تحت الجلد مباشرة)

الحُمرة erysipelas (حالة سطحية من التهاب النسيج الخلوي)

القوباء impetigo (عدوى جلدية)

العدوى في الجروح

أخرى

عدوى صمامات القلب (التهاب الشغاف endocarditis)

التهاب اللفافة الناخر necrotizing fasciitis

التهاب الجنبة Pleurisy

الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)

الحمّى القرمزية scarlet fever (لم تعد شائعة)

مُتلازمة الصدمة التسمّمية بالمكوّرات العقدية

الاضطرابات التي تحدث بعدَ الإصابة بعدوى المكورات العقدية

التهاب كبيبات الكلى glomerulonephritis (التهاب الكلى)

الحمى الروماتيزمية

المجموعة B

العِقْدِيَّةُ القَاطِعَةُ للدَّرّ Streptococcus agalactiae

عندَ البالغين، وخاصة أولئك الذين يعانون من مرض السكّري

الخراجات

التهاب النسيج الخلوي cellulitis

العدوى في الجروح

عدوى القدم (وأحيانًا العظام) بسبب داء السكّري

عندَ حديثي الولادة

عدوى مجرى الدم

التهاب السَّحايا Meningitis

الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)

عند النساء بعد الولادة

عدوى مجرى الدم

عدوى الرحم (التهاب بطانة الرحم endometritis)

المخضّرة

أنواع مختلفة

نخور الأسنان

التهاب السَّحايا Meningitis

عدوى مجرى الدم

عدوى الصمامات القلبية (التهاب الشغاف endocarditis) التي تضررت بسبب اضطراب معين، مثل اضطراب القلب الخلقي أو الحُمَّى الروماتيزمية

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