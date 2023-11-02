المُكافِئاتُ للوزن والحجم والطول
من لامتريّ إلى متريّ
من متريّ إلى لامتريّ
الوزن
1 باوند (رطل) = 16 أونصَة = 0.454 كيلوغرام (كجم)
1 كيلوغرام = 2.2 باوند
1 أونصَة = 28.35 غرامًا (غ)
1 غرام = 0.035 أونصَة
الحجم
1 غالون = 4 كوارتات (ربع الغالون) = 3.785 ليتر
1 ليتر= 1.057 كوارت
1 كوارت = 2 باينت = 0.946 ليتر
1 باينت = 16 أونصَة من السائل = 0.473 ليتر
1 كوب = 8 أونصَات من السائل = 16 ملعقة طعام tablespoons
1 أونصَة من السائل = 29.573 ميليلتر
1 ملعقة طعام =1/2 أونصَة من السائل = 3 ملاعق صغيرة tsp
المدَّة
1 ميل = 1,760 ياردة (يد) = 1.609 كيلومتر (كم)
1 كيلومتر = 0.62 ميل
1 ياردة = 3 أقدام = 0.914 متر
1 متر = 39.37 إنش inchess
1 قدم = 12 إنش = 30.48 سنتيمترًا
1 سنتِيمتر = 0.39 إنش
1 إنش = 2.54 سنتيمتر
1 ميليمتر= 0.039 إنش