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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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المُكافِئاتُ للوزن والحجم والطول

من لامتريّ إلى متريّ

من متريّ إلى لامتريّ

الوزن

1 باوند (رطل) = 16 أونصَة = 0.454 كيلوغرام (كجم)

1 كيلوغرام = 2.2 باوند

1 أونصَة = 28.35 غرامًا (غ)

1 غرام = 0.035 أونصَة

الحجم

1 غالون = 4 كوارتات (ربع الغالون) = 3.785 ليتر

1 ليتر= 1.057 كوارت

1 كوارت = 2 باينت = 0.946 ليتر

1 باينت = 16 أونصَة من السائل = 0.473 ليتر

1 كوب = 8 أونصَات من السائل = 16 ملعقة طعام tablespoons

1 أونصَة من السائل = 29.573 ميليلتر

1 ملعقة طعام =1/2 أونصَة من السائل = 3 ملاعق صغيرة tsp

المدَّة

1 ميل = 1,760 ياردة (يد) = 1.609 كيلومتر (كم)

1 كيلومتر = 0.62 ميل

1 ياردة = 3 أقدام = 0.914 متر

1 متر = 39.37 إنش inchess

1 قدم = 12 إنش = 30.48 سنتيمترًا

1 سنتِيمتر = 0.39 إنش

1 إنش = 2.54 سنتيمتر

1 ميليمتر= 0.039 إنش

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