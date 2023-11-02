* تُنشَر المُخصَّصات الغذائية الموضى بها للمعادن والمُغذِّيات الأخرى بشكلٍ دوريٍّ من قبل مجلس الطَّعَام والتغذية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم - مجلس البحوث الوطني ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة.تهدف هذه المُخصَّصات إلى تلبية احتياجات الأشخاص الأصحاء وقد تتباين بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال.

† تعمل مُضادات الأكسدة على وقاية الخلايا من الضرر الناجم عن منتجات فرعية تفاعلية للنشاط الطبيعي للخلايا)