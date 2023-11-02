المُضادَّاتُ النَّوعيَّة الشائعة
توكسين، سم، ذيفان
مُضاد للسُمِّ، ترياق
أسيتامينوفين Acetaminophen
إن-أسيتيلسيستين
الأدوية المُضادَّة للكولين Anticholinergic
فيزوستيغمين*
مضادَّات التخثُّر، مُثبِّطات العامل الفموي Xa (أبيكسابان، إيدوكسان، ريفاروكسابان)
عامل التخثُّر Xa [مأشوب]، معطل
أندكسانت ألفا
مضاد التَّجمُّد (أحد أنواع الإيثيلين غليكول)
فومبيزول Fomepizole
الإيثانول
البنزوديازيبينات (مثل الديازيبام و لورازيبام)
فلومازينيل
حاصرات بيتا Beta-blockers
الغلوكاغون
مستحلب شحمي وريدي
مضاد سُم العناكب السود
التَسَمُّم السُجُقِّيّ Botulism
ضِدُّ ذِيفَانِ الوَشيقِيَّة
حاصراتُ قنوات الكالسيوم
الكالسيوم
حقن الأنسولين عن طريق الوريد مع جرعات عالية من الغلوكوز
مستحلب شحمي وريدي
السيانيد
هيدروكسوكوبالامين Hydroxocobalamin
مجموعة ترياق السيانيد (Nithiodote®، وتتضمن نترات الأميل ونتريت الصوديوم وثيوسلفات الصوديوم)
دابيغاتران
إيداروسيزوماب Idarucizumab
الديجيتال، بما في ذلك الأدوية (الديجوكسين) والنباتات (الدِّفلى والديجيتال)
المُضادَّات النَّوعيَّة للديجوكسين
المعادن الثقيلة (مثل الزرنيخ والكادميوم والرَّصاص والزِّئبق والزنك)
الأدوية التي تزيل المعادن الثقيلة من الجسم (الأدوية الخالبة)، مثل ديمركابرول dimercaprol وإديتات الكالسيوم ثنائي الصوديوم edetate calcium disodium والبنسيلامين وساكسيمر
هيبارين Heparin
بروتامين Protamine
المبيدات الحشرية† (العديد من أنواع العلامات التجارية، التي قد تحتوي على الكاربامات والفوسفات العضوية- ينبغي التحقق من المكونات)
أتروبين Atropine
براليدوكسيم Pralidoxime
حديد
ديفيروكسامين Deferoxamine
إيزونيازيد isoniazid
البيريدوكسين (فيتامين B6)
الميثانول (كحول الخشب)
فومبيزول Fomepizole
الإيثانول
العوامل المُشكلة للميثيموغلوبين ‡ (مثل أصباغ الأنيلين، وبعض أدوية التخدير الموضعي، والنترات، والنتريت، والفيناسيتين، والسلفوناميدات)
زرقة الميثيلين Methylene blue
المواد الأفيونيَّة (مثل المورفين والهيروين)
نالوكسون Naloxone
لسعة العقرب (نوع الشَّبدَعَة Centruroides (جِنسٌ مِنَ العَقارِب) فقط)
أضداد الشبدعة المناعيَّة المُجزَّأة
لدغات الأفاعي § (ذات الجرس والنُّحاسيَّة الرأس في الولايات المتحدة)
مضاد سم ذات الجرس Rattlesnake (أفعى الحُفَر)
سلفونيل يوريا
دواء أوكتريوتيد octreotide
الثاليوم thallium
أزرق بروسيا
مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants
بيكربونات الصوديوم
حمض الفالبوريك Valproic acid
لام-كارنيتين¶
وارفارين Warfarin
فيتامين K
البلازما الطازجة المُجمَّدة
مُستَخلَص البروثرومبين المُضاد للسيولة
* الاستخدام مثير للجدل.
† الترياقات المذكورة مُخصَّصة للمبيدات الحشرات الكرباماتية والفوسفاتية العضويّة فقط.
‡ الميثيموغلوبين هو شكل غير طبيعي من الهيموغلوبين يجري إنتاجه من بعض السموم.وخلافًا للهيموغلوبين الطبيعي، لا يحمل الميثيموغلوبين الأكسجين بحيث لا تحصل أنسجة الجسم على ما يكفي من الأكسجين.
§ يكون كل ترياق خاصًا لنوع محدد من الثعابين.توجد الكثير من مضادَّات السُّموم، ولكن الأفاعي ذات الجرس والأفاعي نحاسيَّة الرأس تُسبِّبُ معظم لدغات الأفاعي السامَّة في الولايات المتحدة.
¶ لا تتوفر سوى أدلة محدودة على أن لام-كارنتين (L-carnitine) هو ترياق عام جيد لجرعة زائدة من حمض الفالبرويك الحاد.ولكن، من المرجح أن يكون لام-كارنتين آمنًا، لذلك فهو علاج معقول عند الأشخاص الذين لديهم انخفاض في مستوى الوعي.