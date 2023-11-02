* الاستخدام مثير للجدل.

† الترياقات المذكورة مُخصَّصة للمبيدات الحشرات الكرباماتية والفوسفاتية العضويّة فقط.

‡ الميثيموغلوبين هو شكل غير طبيعي من الهيموغلوبين يجري إنتاجه من بعض السموم.وخلافًا للهيموغلوبين الطبيعي، لا يحمل الميثيموغلوبين الأكسجين بحيث لا تحصل أنسجة الجسم على ما يكفي من الأكسجين.

§ يكون كل ترياق خاصًا لنوع محدد من الثعابين.توجد الكثير من مضادَّات السُّموم، ولكن الأفاعي ذات الجرس والأفاعي نحاسيَّة الرأس تُسبِّبُ معظم لدغات الأفاعي السامَّة في الولايات المتحدة.