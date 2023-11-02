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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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المُضادَّاتُ النَّوعيَّة الشائعة

توكسين، سم، ذيفان

مُضاد للسُمِّ، ترياق

أسيتامينوفين Acetaminophen

إن-أسيتيلسيستين

الأدوية المُضادَّة للكولين Anticholinergic

فيزوستيغمين*

مضادَّات التخثُّر، مُثبِّطات العامل الفموي Xa (أبيكسابان، إيدوكسان، ريفاروكسابان)

عامل التخثُّر Xa [مأشوب]، معطل

أندكسانت ألفا

مضاد التَّجمُّد (أحد أنواع الإيثيلين غليكول)

فومبيزول Fomepizole

الإيثانول

البنزوديازيبينات (مثل الديازيبام و لورازيبام)

فلومازينيل

حاصرات بيتا Beta-blockers

الغلوكاغون

مستحلب شحمي وريدي

لدغة عَنكَبُوت الأَرمَلَةُ السَّوداء

مضاد سُم العناكب السود

التَسَمُّم السُجُقِّيّ Botulism

ضِدُّ ذِيفَانِ الوَشيقِيَّة

حاصراتُ قنوات الكالسيوم

الكالسيوم

حقن الأنسولين عن طريق الوريد مع جرعات عالية من الغلوكوز

مستحلب شحمي وريدي

السيانيد

هيدروكسوكوبالامين Hydroxocobalamin

مجموعة ترياق السيانيد (Nithiodote®، وتتضمن نترات الأميل ونتريت الصوديوم وثيوسلفات الصوديوم)

دابيغاتران

إيداروسيزوماب Idarucizumab

الديجيتال، بما في ذلك الأدوية (الديجوكسين) والنباتات (الدِّفلى والديجيتال)

المُضادَّات النَّوعيَّة للديجوكسين

المعادن الثقيلة (مثل الزرنيخ والكادميوم والرَّصاص والزِّئبق والزنك)

الأدوية التي تزيل المعادن الثقيلة من الجسم (الأدوية الخالبة)، مثل ديمركابرول dimercaprol وإديتات الكالسيوم ثنائي الصوديوم edetate calcium disodium والبنسيلامين وساكسيمر

هيبارين Heparin

بروتامين Protamine

المبيدات الحشرية† (العديد من أنواع العلامات التجارية، التي قد تحتوي على الكاربامات والفوسفات العضوية- ينبغي التحقق من المكونات)

أتروبين Atropine

براليدوكسيم Pralidoxime

حديد

ديفيروكسامين Deferoxamine

إيزونيازيد isoniazid

البيريدوكسين (فيتامين B6)

الميثانول (كحول الخشب)

فومبيزول Fomepizole

الإيثانول

العوامل المُشكلة للميثيموغلوبين ‡ (مثل أصباغ الأنيلين، وبعض أدوية التخدير الموضعي، والنترات، والنتريت، والفيناسيتين، والسلفوناميدات)

زرقة الميثيلين Methylene blue

المواد الأفيونيَّة (مثل المورفين والهيروين)

نالوكسون Naloxone

لسعة العقرب (نوع الشَّبدَعَة Centruroides (جِنسٌ مِنَ العَقارِب) فقط)

أضداد الشبدعة المناعيَّة المُجزَّأة

لدغات الأفاعي § (ذات الجرس والنُّحاسيَّة الرأس في الولايات المتحدة)

مضاد سم ذات الجرس Rattlesnake (أفعى الحُفَر)

سلفونيل يوريا

دواء أوكتريوتيد octreotide

الثاليوم thallium

أزرق بروسيا

مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants

بيكربونات الصوديوم

حمض الفالبوريك Valproic acid

لام-كارنيتين¶

وارفارين Warfarin

فيتامين K

البلازما الطازجة المُجمَّدة

مُستَخلَص البروثرومبين المُضاد للسيولة

* الاستخدام مثير للجدل.

† الترياقات المذكورة مُخصَّصة للمبيدات الحشرات الكرباماتية والفوسفاتية العضويّة فقط.

‡ الميثيموغلوبين هو شكل غير طبيعي من الهيموغلوبين يجري إنتاجه من بعض السموم.وخلافًا للهيموغلوبين الطبيعي، لا يحمل الميثيموغلوبين الأكسجين بحيث لا تحصل أنسجة الجسم على ما يكفي من الأكسجين.

§ يكون كل ترياق خاصًا لنوع محدد من الثعابين.توجد الكثير من مضادَّات السُّموم، ولكن الأفاعي ذات الجرس والأفاعي نحاسيَّة الرأس تُسبِّبُ معظم لدغات الأفاعي السامَّة في الولايات المتحدة.

¶ لا تتوفر سوى أدلة محدودة على أن لام-كارنتين (L-carnitine) هو ترياق عام جيد لجرعة زائدة من حمض الفالبرويك الحاد.ولكن، من المرجح أن يكون لام-كارنتين آمنًا، لذلك فهو علاج معقول عند الأشخاص الذين لديهم انخفاض في مستوى الوعي.

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