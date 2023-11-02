المصطلحات الطبية المتعلقة بمعالجات الحفاظ على الحياة
الإنعاش القلبي الرئوي (CPR): وهو الإجراء المتبع عند توقف القلب (السكتة القلبية) أو توقف التنفُّس، أو توقف القلب والتنفُّس معًا
الشيفرة (Code): استدعاء اختصاصيي الإنعاش القلبي الرئوي لإنقاذ حياة شخص أصيب بتوقف قلبي، أو تنفسي، أو توقف قلبي تنفسي
شيفرة عدم المحاولة (No Code): أمر موقع من الطبيب ينص على عدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي. (ويسمى أيضًا الامتناع عن إجراء عملية الإنعاش [DNR]).
الغيبوبة اللاعكوسة: حالة الغيبوبة الدائمة أو الحالة الإنباتية المستمرة التي لا يُتوقع تعافي الشخص منها
الحالة الإنباتية المستمرة:الحالة التي يكون فيها الشخص فاقدًا للوعي ولكنه لا يزال يتمتع ببعض الخصائص التي تحاكي الوعي، مثل فتح العينين، وتعاقب فترات النوم والاستيقاظ العادية، والمص، والمضغ، والسعال، والشرق، والبلع
مرض الموت: الحالة الطبية التي يقترب فيها المريض من الموت بسبب عدم إمكانية العلاج
العلاج الذي يُحافظ على الحياة: هو أي إجراء طبي، أو دوائي، أو تقني، يمكن من خلاله إبقاء الشخص حيًا لفترة من الزمن ولكنه لا يُعالج مرض الموت.
الرعاية التلطيفية: هي الرعاية الطبية المتخصصة التي تركز على تخليص الشخص من الألم والضغوط النفسية المرافقة لإصابته بمرض خطير، وذلك بغض النظر عن التَّشخيص، وتهدف إلى تحسين نوعية الحياة لكل من الشخص وعائلته