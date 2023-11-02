المُحرِّضات الشائعة للربو
المحرِّض
أمثلة
المواد المثيرة للحساسية أو المستأرِجات
الغبار أو العث المنزلي، والعفن، وغبار الطلع، ووبر الحيوانات، وفضلات الصراصير، وريش الطيور
مُمارسه الرياضة
خُصوصًا التمارين في الهواء البارد أو الجافّ
المُهيِّجات
دُخان التبغ الناجم عن التدخين المباشر والسلبي، والعطور والدخان الناجم عن حرق الخشب، ومواد التنظيف، والشموع ذات الروائح العطرية، وتلوث الهواء، والروائح القوية، والعطور المهيِّجة
حالات العدوى الفيروسية التنفسية*
عند الأطفال صغار السن: الفيروس المخلوي التنفسي، والفيروسة الأنفية، وعدوى فيروس نظير الأنفلونزا
عند الأطفال الأكبر سنًا: حالات عدوى الجهاز التنفسي العلوي (وخاصة مع الفيروس الأنفي) والالتهاب الرئوي
أخرى
العواطف (مثل القلق، والغضب، والحماس)
الأسبرين أو غيره من الأدوية المُضادَّة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)
* تُعد حالات العدوى الفيروسية المُحرِّضات الأكثر شيوعًا عند الأطفال.