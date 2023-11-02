الفوارقُ بين الطب التقليدي والطب التكاملي
العامِل
الطبُ التقليدي
الطبُ التكاملي
تعريف الصحّة
حالة من العافية الجسدية والنفسية والاجتماعية، وغياب الأمراض وغيرها من الشذوذات
التوازن الأمثل، والمرونة، والسلامة في الجسم، والنفس، والروح، والعلاقات المتبادلة فيما بينها
تعريف المرض
حدوث خلل في عضو أو عملية فيزيائية أو كيميائية حيوية أو أعراض غير مرغوب فيها
خلل توازن الجسم والنفس والروح
استنادًا إلى الأعراض النوعية لدى الشخص والتركيبة البدنية والنفسية والروحية الخاصَّة بالفرد
مفهوم قوّة الحياة
العمليّات الداخلية التي تستند إلى القوانين الفيزيائية المعروفة والتي تنطوي على العمليات الفيزيائية والكيميائية الحيوية
طاقة تتدفق بحرية تربط النفس والجسم، وتسهم في الصحّة (تسمى كِي qi في الطبّ الصيني التقليدي، وتلفظ "تشي chi")
فهم الوعي
ينجم عن العمليات الفيزيائية في الدماغ فقط
قد يحدث أو لا يحدث في الدماغ والعقل
يمكن أن يساعد على الشفاء
طَريقة العلاج
أي علاج يدعمه دليل علمي، بما في ذلك الأدوية والجراحة والأجهزة الطبية والعلاج الطبيعي وممارسة الرياضة والنظام الغذائي والتغييرات في نمط الحياة
تشتمل على طرائق الطب التقليدي، بالإضافة إلى ممارسات الشفاء الطبيعية المستنيرة بالأدلّة والقدرة الكامنة للشخص على الشفاء
الاعتمادُ على الأدلة العلمية
الاعتماد الصارم على المبادئ الراسخة للأدلة العلمية
يستخدم الأدلة العلمية، مع مُعالجَات مستندة إلى الاستخدام والنظرية التقليدييين أيضًا؛ ويشتمل على دعم علمي أقل حسمًا لممارسات ذات خطورة أقل (على سبيل المثال، تمارين التنفُّس)