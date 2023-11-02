الفوارق بين التوجيهات المسبقة و برنامج تعليمات الطبيب للعلاج الذي يُحافظ على الحياة (POLST)
الصفة المميزة
التوجيهات المسبقة
POLST
الاستحقاق
جميع البالغين، بغض النظر عن وضعهم الصحي الحالي
الشخص من أي عمر والمصاب بمرض خطير أو ضعف ومن غير المستبعد وفاته في غضون عام أو عامين
المسؤول عن الكتابة
الشخص نفسه، مع أو بدون محام
الطبيب أو، في بعض الولايات، الممرض الممارس أو مساعد الطبيب بعد مناقشة خطة الرعاية مع الشخص (أحد الوالدين، أو الوصي، أو القيّم، أو الوكيل، أو غيرهم من صُناع القرار البديل)
أين يجري توقيعه
في أي مكان
في المراكز الطبية
على ماذا ينص
التفضيلات (وليس الأوامر الطبية) المتعلقة ببدائل العلاج الممكنة في المستقبل وتعيين وكيل رعاية صحية
أوامر الطبيب التي تخص قرارات الرعاية الحرجة الرئيسية التي قد تنشأ بسبب الحالة الطبية الحالية للمريض
قرارات البديلين (صُناع القرار البديلين)
لا يمكن للبديل إعداد توجيه مسبق بالنيابة عن المريض
يمكن للبديلين المشاركة في إعداد برنامج أوامر الطبيب للعلاج المُحافظ على الحياة والموافقة عليه عندما يفقد المريض القدرة على اتخاذ قراراته الخاصة
الرعاية الطبية الطارئة
لا تنطبق عمومًا على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ
ينطبق على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ
مسؤولية تقديم الوثائق لاختصاصيي الرعاية الصحية أينما توفرت
مسؤولية المريض والأسرة
مسؤولية اختصاصي الرعاية الصحية
من يقوم بمراجعة الوثيقة وتنقيحها حسب الحاجة
الشخص الذي أصدر التوجيه المسبق
اختصاصي الرعاية الصحية مع الشخص نفسه أو البديل
استخدام كلا المستندين لنفس الشخص
يحدد الأهداف العامة ورغبات الشخص خلال جميع مراحل حياته، ويكون بمثابة نقطة انطلاق لمناقشة برنامج أوامر الطبيب للعلاج الذي يُحافظ على الحياة POLST
يكمل التوجيهات المسبقة عن طريق تحويل الأهداف العامة للشخص ورغباته إلى أوامر طبية محددة
POLST = أوامر المُزوّد فيما يتعلق بالمعالجات المحافظة على الحياة.