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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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الفلوروكينولونات fluoroquinolones

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin

Delafloxacin

غاتيفلوكساسين (فقط مع عدوى العين)

جميفلوكساسين Gemifloxacin

الليفوفلوكساسين Levofloxacin

موكسيفلوكساسين Moxifloxacin

نورفلوكساسين norfloxacin

أوفلوكساسين ofloxacin

إنتان

عدوى معقدة في السبيل البولي

الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)

عدوى بكتيريَّة في البروستات التهاب البروستات

إسهال ناجم عن بكتيريا مُعيَّنة

الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*

الغثيان

عصبيَّة أو نزق، وارتعاشات، واختِلاجَات

تبدلات المزاج، وجنون الشك (البارانويا)، والتَّخليط الذهنِي، والارتعاش، والهلوسة، والاكتئاب

التهاب أو تمزق الأوتار

اضطراب نَظم القلب

الخَدَر في اليدين أو القدمين

الطفح الجلدي الذي يحفزه ضوء الشمس

ضَعف العضلات

* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب إسهالًا مُحدَثًا بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.

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