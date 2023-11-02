الفلوروكينولونات fluoroquinolones
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin
Delafloxacin
غاتيفلوكساسين (فقط مع عدوى العين)
جميفلوكساسين Gemifloxacin
الليفوفلوكساسين Levofloxacin
موكسيفلوكساسين Moxifloxacin
نورفلوكساسين norfloxacin
أوفلوكساسين ofloxacin
عدوى بكتيريَّة في البروستات التهاب البروستات
إسهال ناجم عن بكتيريا مُعيَّنة
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
عصبيَّة أو نزق، وارتعاشات، واختِلاجَات
تبدلات المزاج، وجنون الشك (البارانويا)، والتَّخليط الذهنِي، والارتعاش، والهلوسة، والاكتئاب
التهاب أو تمزق الأوتار
الخَدَر في اليدين أو القدمين
الطفح الجلدي الذي يحفزه ضوء الشمس
ضَعف العضلات
* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب إسهالًا مُحدَثًا بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.