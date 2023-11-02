العوامِل المستعملة للوقاية من حدوث الإمساك أو في معالجته
العامل
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
العَوامِل الحجميَّة (الألياف) *
النخالة
تطبُّل البطن وتمرير الغازات (تكوُّن الغازات)، وضَعف امتصاص الحديد والكالسيوم
تُستَعمل العَوامِل الحجميَّة للوقاية من الإصابة بالإمساك المزمن أو لضبطه عادةً.
بولي كاربوفيل
تطبُّل البطن وتكوُّن الغازات
ميثيل سيلولوز methylcellulose
تكون شدَّة تطبُّل البطن أدنى مقارنةً بالعَوامِل الليفيَّة الأخرى
سيليوم (بِزرُ قَطُوناء)
تطبُّل البطن وتكوُّن الغازات
مُليِّنات البراز
دوكيوسات
—
يمكن استعمال مُليِّنات البراز في معالجة الإمساك وللمساعدة على الوقاية من الإصابة به غالبًا.
لا يُفيد استعمال دوكيوسات في تدبير الإمساك الشَّديد.
غلسيرين
تهيُّج المستقيم
زيت معدني
التهاب الرئة النَّاجم عن الدُّهون في الرئتين (التهاب رئوي شحمي) وضَعف امتصاص الفيتامينات الذوَّابة في الدهون والتَّجفاف وفقد السيطرة على التَّبرُّز (سلس البراز)
العَوامِل التناضحيَّة
لاكتولوز
تكوُّن الغازات ومغص البطن
يكون تأثير استعمال العَوامِل التَّناضحيَّة في معالجة الإمساك أفضل من تأثيرها في الوقاية منه
أملاح المغنيزيوم (هيدروكسيد المغنيزيوم وسترات المغنيزيوم)
وجود كميَّة كبيرة من المغنيزيوم في الجسم (سُميَّة المغنيزيوم) والتَّجفاف ومغص البطن وسلس البراز
بولي إيثيلين غليكول
سلس البراز (المرتبط بالجرعة)
فوسفات الصوديوم
حالات نادرة من الفشل الكلوي المفاجئ
السوربيتول
تكوُّن الغازات ومغص البطن
المُليِّنات المُنبِّهة
الأنثراكينونات (توجد في السَّنا والكاسكارة وزيت الخروع)
التَّجفاف ومغص البطن
يجب عدم استعمال المُليِّنات المنبِّهة عندما يوجد احتمال لوجود انسداد في الأمعاء.
قد يؤدي الاستعمال طويل الأمد إلى إلحاق الضَّرر بالأمعاء الغليظة.
بيساكوديل Bisacodyl
يتزامن الاستعمال اليومي لتحاميل بيساكوديل مع حدوث سلسٍ في البراز وانخفاض مستوى البوتاسيوم في الدَّم (نقص بوتاسيوم الدَّم) والشُّعور بمغصٍ في البطن وحُرقةٍ في المستقيم
ليناكلوتيد†
تكوُّن الغازات ومغص في البطن
لا يستخدم هذا المُليِّن عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، أو عند الأشخاص الذين لديهم أو قد يكون لديهم انسداد في الأمعاء.
لوبيبروستون†
الشُّعور بالغثيان، لاسيَّما عند استعمال المليّن على مَعدة فارغة، والشُّعور بصداع
يمكن استعمال لوبيبروستون في معالجة الإمساك المزمن.ويمكن استعماله لفترة زمنيَّة طويلة.
بليكاناتيد Plecanatide †
دوخة وعدوى في السبيل البولي (غير شائع).
بروكالوبريد Prucalopride †
الصداع، والألم البطني، وزيادة خطر الاكتئاب، والسُّلُوك الانتحاري.
تينابانور†
الإسهال الشديد، والتجفاف، وانتفاخ البطن، والتطبل، والدوخة
ناهضات المستقبلات الأفيونية-ميو
ألفيموبان Alvimopan
آلام المعدة، والإسهال، والغثيان، والقيء، والصداع
تستخدم هذه الأدوية لعلاج الإمساك الناتج عن الأفيونات.
لا يمكن للأشخاص الذين لديهم أو قد يكون لديهم انسداد في الأمعاء تناول هذه الأدوية.
ميثيلنالتريكسون Methylnaltrexone
نالديميدين Naldemedine
نالوكسيغول
الحُقَن الشَّرجيَّة
احتباس الزيت المعدني أو زيت الزيتون
سلس البراز
في حالات نادرة، قد يؤدي استعمال الحقنة الشرجية إلى إيذاء المستقيم عند تنفيذ الإجراء بتطبيق قوة كبيرة.
مياه الصُّنبور
تحميل مُفرِط للسوائل عند امتصاص الكثير من الماء
الفوسفات
مستوى مرتفع من الفوسفات في الدَّم (فَرطُ فُسفاتاز الدَّمِ)
رغوة
مغص بطني
* يجب زيادة جرعة المُكمِّلات الليفيَّة تدريجيًّا خلال عدَّة أسابيع حتَّى الوصول إلى الجرعة الموصى بها.
† لا يتوفر هذا المليّن إلَّا عن طريق وصفة طبية.