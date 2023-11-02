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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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العمال الذين يُواجهون خطر أمراض الرئة البيئية أو المهنية

المرض

العمال المتأثرون

داء الأسبست والداء الجنبي المرتبط بالأسبست

عمال البناء والعاملون في مجال إعادة تشكيل المنازل الذين يقومون بتثبيت أو إزالة المواد (بما في ذلك العزل) التي تحتوي على الأسبست

عمال أحواض السفن Shipyard workers

عمال المناجم أو المطاحن أو تصنيع الأسبست

داء البيريليوم

عمال الفضاء

عمال التعدين (الصب أو السبك)

التِهاب القُصَيباتِ الانسدادي

عمال المنكهات Flavorings (رئة عمال الفشار)

الأفراد العسكريون الذين جرى إرسالهم إلى العراق أو أفغانستان

السحار القطنيّ

عمال القطن والقنب والخيش والكتان

سحار عمال الفحم

عمال الفحم

الالتهاب الرئويّ بفرط التحسُّس

مُوظَّفوالمكاتب عندما تصبح نُظم تكييف الهواء ملوثة بأنواع معيَّنة من الفطريات والبكتيريا

عمال أحواض السباحة وعمال منتجعات المياه المعدنية (بسبب الرذاذ الملوَّث)

المزارعون وعمال الفطر وعمال البناء والمطاحن ومربّو الطيور والأشخاص الذين تعرضوا إلى الإيزوسيانات isocyanates (اليوريثانات urethanes)

الربو المرتبط بالعمل

الأشخاص الذين يتعاملون مع المواد المهيجة أو المسببة للحساسية مثل الدقيق، والحبوب، وغبار الخشب، والإيزوسيانات (اليوريثان)، والأصباغ، والمضادات الحيوية، والراتنجات الإيبوكسية، ومستحضرات التنظيف، والعفن، واللاتكس، وشعر الحيوانات، والمحار، والمعادن (الكروم والنيكل)، والغازات والأبخرة والرذاذ المهيج

الأفراد العسكريون الذين جرى إرسالهم إلى العراق أو أفغانستان

السُحار السيليسي

عمال المناجم

عمال الصب أو السبك

الخزافون

عمال التنظيف بالرمل Sandblasters

عمال قطع الحجر الرملي أو الغرانيت

العمال الذين يقومون بقص، وطحن، وإنهاء المنتجات المصنوعة من الحجر أو الحجر الاصطناعي (مثل أسطح العمل المصنوعة من السيليكا المُصنعة)

عمال الأنفاق

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