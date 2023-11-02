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العلاماتُ التحذيريَّة للورم الميلانينيّ

تنطوي العلاماتُ التحذيرية للورم الميلانينيّ على التالي:

  • أ- عدم التَّناظُر: أي مظهر لا مُتناظِر (غير مُنتظم) (نصفا الشامة غير مُتساويين)

  • ب- الحواف: حواف غير مُنتظمة (أي أنَّ الحواف تبدو مُتداخلة مع الجلد المُحيط أو ليست دائريَّة أو بيضويَّة)

  • ج- اللون: تغيُّرات في لون شامةٍ موجودة، خُصُوصًا انتشار تصبُّغ بنيّ أو أسود أو أحمر أو أبيض أو أزرق أو لون مُختلِف بشكلٍ ملحُوظ أو داكن أكثر من الشامات الأخرى عند الشخص

  • د- القطر: عرضها أكثر من ربع إنش (حوالى 6 ميلمتراتٍ)، أي بحجم محَّايات مُعظم أنواع أقلام الرَّصاص تقريبًا

  • هـ- التطوُّر: شامة جديدة عند شخص في عمر أكبر من 30 عامًا أو تغيُّر في شامة

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