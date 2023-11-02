العلاج والوقاية من المشاكل بعد السكتة الدماغية
المشكلة
الإجراءات العلاجية
قد يصف الطبيب للشخص دواءً مضادًا لتخثر الدم، مثل الهيبارين أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي، أو يصف استخدام جوارب طويلة مرنة أو مليئة بالهواء لتحسين الدورة الدموية في الساقين، أو كليهما.
كما يمكن لتحريك الساقين أن يحسن من الجريان الدموي.كما يُشجع المرضى على المشي عند القدرة على ذلك، أو مجرد القيام ببعض حركات مد الساقين وثني الكاحلين).أما إذا كان الشخص عاجزًا عن تحريك ساقيه، فيمكن للمعالج الفيزيائي أو غيره مساعدة الشخص على مد رجليه وتحريكها (تمارين لا فاعلة passive exercise).
كثيرًا ما يُطلب من الممرضات أو غيرهنّ من مزودي الرعاية تقليب الأشخاص أو تغير وضعيتهم إذا كانوا لا يستطيعون التحرك من السرير، أو يستخدمون الكرسي المتحرك).حيث من الممكن أن يؤدي الضغط المستمر على مناطق بعينها إلى حدوث قرحات ضغط، وهو ما ينبغي تحريه بشكل يومي.
قصر طول العضلات بشكل دائم، وهو ما قد يحد من الحركة (انكماش عضلي)
يمكن لتحريك الأطراف أن يقي من انكماش العضلات.وإذا كان المريض قادرًا، فيجب تشجيعه على الحركة وتغيير وضعيته بانتظام.أو أن يقوم المعالج أو غيره من مزودي الرعاية بتحريك أطراف المريض والتأكد من أنها في وضعيات مريحة بالنسبة له.قد تُستخدم الجبائر في بعض الأحيان لوقاية عضلات الأطراف من القصر.
يجري تقييم صعوبة البلع عند المريض.إذا كان المريض يشكو من صعوبة في البلع، فينبغي الحرص على تزويده بما يكفي من السوائل والمواد المغذية.قد يكون من المفيد أحيَانًا تعلم تقنيات بسيطة (مثل الوضعية الأمثل للرأس أو كيفية التنفس في أثناء البلع)، وهو ما من شأنه مساعدة الشخص على البلع بأمان.قد يكون من الضروري استخدام التغذية الأنبوبية إلى أن يتمكن المريض من البلع مجددًا.يمكن إدخال الأنبوب بشكل مباشر إلى المعدة من خلال شق جراحي صغير في البطن.
إذا كان الشخص مدخنًا، فينبغي تشجيعه على الإقلاع عن التدخين.
كما ينبغي على المعالج تدريب المريض على تمارين أخذ الأنفاس العميقة والسعال لتنظيف المجاري الهوائية.وقد يزوَّد المريض بجهاز تنفُّس يمكن حمله باليد.
وعند الضرورة، يمكن تزويد المريض بالأُكسِجين عن طريق قناع وجهي أو أنبوب أنفي أو فموي.
يقوم اختصاصيو الرعاية الصحية بتحري علامات المشاكل البولية بانتظام.
يُفضل تجنب القثطرة البولية قدر الإمكان، لأنها قد تُسبب عدوى بولية.أما إذا كان من الضروري استخدامها، فينبغي إزالتها في أسرع وقت ممكن.
الإحباط والاكتئاب
يناقش الأطباء آثار السكتة الدماغية مع الأشخاص وأفراد أسرهم أو غيرهم من مقدمي الرعاية لهم.وتشمل المناقشة شكل الشفاء الذي يمكن توقعه، وطرق التعامل مع تحدد قدرة المريض على القيام بمهامه.تجري إضافة المرضى والقائمين على رعايتهم إلى مجموعات دعم لمرضى السكتة الدماغية.قد يكون من الضروي استشارة الطبيب النفسي وتناول بعض الأدوية لعلاج الاكتئاب.