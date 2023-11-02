يمكن استخدام الأمواج فوق الصوتية لإيصال حرارة عميقة إلى المناطق المؤلمة.حيث يؤدي تسخين المناطق المؤلمة بالأمواج فوق الصوتية إلى توسع الأوعية الدموية، وبالتالي يمكن للدم حمل منتجات الفضلات المتراكمة في العضلات بسرعة أكبر، وهي المادة التي غالبًا ما تكون مسؤولة عن الألم العضلي.
يساعد الارتجاع البيولوجي الكهربائي العضلي على مراقبة النشاط العضلي باستخدام مقياس خاص يُشبه الساعة.يحاول الشخص إرخاء الجسم بكامله أو إرخاء عضلة معينة في أثناء مراقبة المقياس.وبذلك يتعلم الشخص كيفية السيطرة على عضلات معينة أو إرخائها.
تشمل تمارين الإرذاذ والتمطيط تطبيق إرذاذ مبرّد للجلد أو تطبيق الثلج على المنطقة المؤلمة، وبذلك يمكن تمطيط عضلات الفك وفتح الفم بدرجة أكبر.
أما التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد فيتضمن استخدام جهاز يحفز الألياف العصبية بحيث تتوقف عن نقل السيالات العصبية الألمية.إذ يُعتقد بأن النبضات الكهربائية الصادرة عن الجهاز توقف السيالات العصبية المؤلمة المُسببة للشعور بالألم.