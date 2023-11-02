العدد المُقدَّر للسُّعرات الحرارية المطلوبة بناءً على العمر* والجنس ومستوى النشاط†
الجنس
قليل الحركة
نشيط†
الأطفال الصغار (سن 2-6 سنوات)
الأولاد
1,000–1,400
1,000–1,800
الفتيات
1,000–1,200
1,000–1,600
الأطفال الأكبر سنًّا والمراهقون (من سن 7 إلى 18 سنة)
الأولاد
1,400–2,400
1,600–3,200
الفتيات
1,200–1,800
1,600–2,400
البالغون (سن 19-60 سنة)
الرجال
2,200–2,600
2,400–3,000
النساء
1,600–2,000
1,800–2,400
البالغون (العمر 61 سنة فما فوق)
الرجال
2,000
2,200–2,600
النساء
1,600
1,800–2,000
* يزداد عدد السُّعرات الحرارية المطلوبة مع تقدُّم الشخص بالعمر وحتى بلوغه سن الـ 20 عامًا.بعد بلوغ سن 20 سنة، يبدأ عدد السُّعرات الحرارية المطلوبة بالانخفاض.
† كلّما كان الشخص أكثرَ نشاطًا، ازداد عدد السُّعرات الحرارية المطلوبة.