* يزداد عدد السُّعرات الحرارية المطلوبة مع تقدُّم الشخص بالعمر وحتى بلوغه سن الـ 20 عامًا.بعد بلوغ سن 20 سنة، يبدأ عدد السُّعرات الحرارية المطلوبة بالانخفاض.