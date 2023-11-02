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العدد المُقدَّر للسُّعرات الحرارية المطلوبة بناءً على العمر* والجنس ومستوى النشاط†

الجنس

قليل الحركة

نشيط

الأطفال الصغار (سن 2-6 سنوات)

الأولاد

1,000–1,400

1,000–1,800

الفتيات

1,000–1,200

1,000–1,600

الأطفال الأكبر سنًّا والمراهقون (من سن 7 إلى 18 سنة)

الأولاد

1,400–2,400

1,600–3,200

الفتيات

1,200–1,800

1,600–2,400

البالغون (سن 19-60 سنة)

الرجال

2,200–2,600

2,400–3,000

النساء

1,600–2,000

1,800–2,400

البالغون (العمر 61 سنة فما فوق)

الرجال

2,000

2,200–2,600

النساء

1,600

1,800–2,000

* يزداد عدد السُّعرات الحرارية المطلوبة مع تقدُّم الشخص بالعمر وحتى بلوغه سن الـ 20 عامًا.بعد بلوغ سن 20 سنة، يبدأ عدد السُّعرات الحرارية المطلوبة بالانخفاض.

† كلّما كان الشخص أكثرَ نشاطًا، ازداد عدد السُّعرات الحرارية المطلوبة.

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