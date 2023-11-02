الطَّرائقُ والإستراتيجيَّات الشَّائِعة لعِلاج سرطان البروستات
خَصائص السَّرطان
إستراتيجية العلاج
طَريقة العلاج
السرطان المقتصر على البروستات عند الرجال
الترصد النشط (لمراقبة ورصد الأَعرَاض أو التغيُّرات في السرطان، المُعالَجَة عندما يصبح ذلك ضروريًا فقط)
العِلاج الشافي (لإزالة جميع آثار أو بقايا السرطان)
الجراحَة أو المُعالجة الشعاعيَّة
السرطان الصغير، بطيء النمو، المقتصر على البروستات عند الرجال
الترصد النشط (لمراقبة ورصد الأَعرَاض أو التغيُّرات في السرطان، المُعالَجَة عندما يصبح ذلك ضروريًا فقط)
لا يوجد علاج
سرطان كبير أو سريع النموّ، مقتصر على البروستات
المعالجة الشافية
الجراحَة أو المُعالجة الشعاعيَّة
سرَطان منتشِر إلى مناطق خارج البروستات، ولكن ليس إلى مناطق بعيدة
العلاج الملطِّف (يهدف إلى إبطاء التفاقُم وتخفيف الأَعرَاض، وقد يطيل الحياة، ولكن لا يشفي من السَّرطان) أو العلاج الشافي
العلاج الشعاعي مع العلاج الهرموني
سَرطان منتشر
العلاج الملطِّف (يهدف إلى إبطاء التفاقُم وتخفيف الأَعرَاض، وقد يطيل الحياة، ولكن لا يشفي من السَّرطان)
العلاج الهرموني، أو العلاج الكيميائي، أو مثبطات بوليميراز (PARP) بولي (ADP-ribose) سيبوليوسيل-T، أو الراديوم-223