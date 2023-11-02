السيفالوسبورينات
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
الجيل الأول
سيفادروكسيل cefadroxil
سيفازولين cefazolin
سيفاليكسين cephalexin
سيفرادين
عدوى الجلد والنَّسيج الرخو بشكلٍ رئيسيّ
تُعطى قبل الإجراءات الجراحية للوقاية من العدوى
بالنسبة لسيفالكسين: تكرر حالات عدوى السبيل البولي
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
الجيل الثاني
سيفاكلور cefaclor
سيفوتيتان Cefotetan
سيفوكسيتين cefoxitin
سيفبروزيل cefprozil
سيفوروكسيم Cefuroxime
بعض أنواع العدوى التنفسيَّة
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
الجيل الثالث
سيفدينير cefdinir
سيفديتورين cefditoren
سيفيكسيم cefixime
سيفوتكسيم Cefotaxime
سيفوبيرازون
سيفبودوكسيم Cefpodoxime
السيفتازيديم Ceftazidime
سيفتيبوتين ceftibuten
سيفترياكسون Ceftriaxone
تُعطَى عن طريق الفم: تغطية واسعة النطاق للعديد من أنواع البكتيريا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من حالات عدوى تتراوَح بين الخفيفة إلى المُتوسِّطة، بما فيها عَدوى الجلد والنسيج الرَّخو
تُعطى عن طريق الحقن: حالات العَدوى الخطيرة (مثل التهاب السحايا أو العدوى المكتسبة في المستشفى)
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
الجيل الرابع
سيفيبيم Cefepime
العَدوى الخطيرة (مثل عَدوى الزَّائفة)، خُصوصًا عند الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعيّ ولديهم عَدوى بسبب حساسية البكتيريا المُقاوِمة لأنواع أخرى من المُضادَّات الحيويَّة
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
السِّيفالوسبورينات المضادة للمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (anti-MRSA)
سيفتارولين/فوساميل
سيفتوببرول / ميدوكاريل
العدوى الناجمة عن البكتيريا الحساسة، مثل المُكورات العنقودية الذهبيَّة المُقاوِمة للميثيسلين (MRSA)
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
السِّيفالوسبورينات الأخرى
سيفيدرول
عدوى المسالك البولية أو الالتهاب الرئوي الناجم عن بكتيريا حساسة مثل الإشريكية القولونية، والكلبسيلة الرئوية، والمتقلبة الرائعة (Proteus mirabilis)، والزائفة الزنجارية، والإمعائية، وذلك عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والخيارات العلاجية البديلة لديهم محدودة أو معدومة
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
بيبيراسيلين/تازوباكتام
عدوى في المجاري البولية أو عدوى في البطن مع مضاعفات بسبب الكائنات الحساسة
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
مشاكل في الكلية والكبد
* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب إسهالًا مُحدَثًا بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.