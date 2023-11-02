السل: كمرض يُصيب عدة أعضاء
موقع العدوى
الأعراض أو المضاعفات
التجويف البطني
الإرهاق، والتورم، والألم الخفيف بالجس، والألم المشابه لألم التهاب الزائدة الدودية
المثانة
ألم عند التبول، وظهور دم في البول
العظام (عند الأطفال بشكل رئيسي)
تورم وألم محدود
الأنسجة التي تغلف الدماغ والحبل الشوكي (الأغشية السحائية meninges)
حمى، صداع، غثيان، نعاس، تشوش ذهني، تيبس رقبة، وفي حال عدم العلاج قد يحدث سبات
التأمور (الغشاء مزدوج الطبقات الذي يغلف القلب)
حمى، ألم صدري، توسع الأوعية الدموية في الرقبة، ضيق تنفس
المفاصل
أعراض تشبه التهاب المَفاصِل
كُليَتان
تضرُّر الكلى المترافق مع الحُمَّى، وألم الظهر، وتراكم كريات الدَّم البيضاء (القيح) والدم في البول
العقد اللمفية
تورُّم العُقَد اللِّمفِية، والتي قد تُصبِح ملتهبةً ومؤلمةً عند الجسّ، ويتصرف منها القيح
الأعضاء التناسلية عند الرجال
تورم في كيس الصفن
الأعضاء التناسلية عند النساء
ألم مزمن في الحوض، وعقم أو حمل منتبذ (ectopic pregnancy)
الحبل الشوكي
ألم متفاقم أو مستمر في الظهر، وانضغاط الفقرات، وشلل في الساق