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السعرات الحرارية التي تُستهلك في أثناء ممارسة التمارين الرياضية*

النَّشاط

لشخص بوزن 125 باوند (57 كغ)

لشخص بوزن 175 باوند (80 كغ)

التمارين الرياضية الهوائيَّة

283

396

ركوب الدراجات

453

635

التزلُّجُ عبرَ البلاد

453

635

التزلُّج على المنحدرات

340

476

غولف

  • عربة ركوب (في لعبة الغولف) Riding cart

198

277

  • حقيبة الغولف Carrying clubs

311

436

التنزّه أو المشي على الأقدام

340

476

التزحلُق على الجليد

396

555

التزلج الخطِّي

283

396

الجري

  • قطع ميل في 8 دقائق

708

992

  • قطع ميل في 12 دقيقة

453

635

الكرة اللينة (البايسبُول) Softball

283

396

السِّباحَة

453

635

الرقص الترنُّحي Swing dancing

226

317

التايكوندو Tae kwon do

283

396

التنس (الفردي)

453

635

المَشي

198

277

رفع الاثقال Weight lifting

170

238

اليُوغا Yoga

226

317

*متوسِّط السعرات الحرارية التي تُصرَف في ساعة واحدة.

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