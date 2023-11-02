السعرات الحرارية التي تُستهلك في أثناء ممارسة التمارين الرياضية*
النَّشاط
لشخص بوزن 125 باوند (57 كغ)
لشخص بوزن 175 باوند (80 كغ)
التمارين الرياضية الهوائيَّة
283
396
ركوب الدراجات
453
635
التزلُّجُ عبرَ البلاد
453
635
التزلُّج على المنحدرات
340
476
غولف
198
277
311
436
التنزّه أو المشي على الأقدام
340
476
التزحلُق على الجليد
396
555
التزلج الخطِّي
283
396
الجري
708
992
453
635
الكرة اللينة (البايسبُول) Softball
283
396
السِّباحَة
453
635
الرقص الترنُّحي Swing dancing
226
317
التايكوندو Tae kwon do
283
396
التنس (الفردي)
453
635
المَشي
198
277
رفع الاثقال Weight lifting
170
238
اليُوغا Yoga
226
317
*متوسِّط السعرات الحرارية التي تُصرَف في ساعة واحدة.