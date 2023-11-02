الحمل: أسبوعًا بأسبوع
توصف مراحل الحمل كأثلاث:
أحداث
أسابيع الحمل*
الثلث الأوَّل
آخر دورة طمثية قبل الإخصاب
1
الأسبوع 13 من الحمل
مصدر الصورة: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تخصيب البويضة بواسطة نطفة
2
تنقسم البويضة المخصبة (الزيجوت) وتتطور إلى كرة مجوفة من الخلايا تسمى الكيسة الأريمية.
تنغرس الكيسة الأُريمية في جدار الرحم.
3
تتطور الخلايا الخارجية للكيسة الأريمية إلى مشيمة وكيس سلوي.
تتطور الخلايا الداخلية للكيسة الأريمية إلى مُضغة.
4
يبدأ الأنبوب العصبي بالنماء، وهو المنطقة التي ستصبح الدماغ والحبل النخاعي.
تبدأ مناطق الجنين التي ستصبح أعضاء رئيسية في الجسم بالتطور.
5
تتطور أنسجة عضلة القلب وتبدأ بالنبض (الأنسجة العضلية داخل الرحم myometrium).
تتطور براعم التي تُصبح لاحقًا الذراعين والساقين.
6
تتشكل حجرات القلب (الأذينين والبطينين).
يبدأ الدم بالجريان عبر الأوعية الدموية الرئيسية.
7
يستمر الدماغ بالنمو.
تبدأ الرئتان، والجهاز الهضمي، والكلى بالتطور.
تبدأ اليدان والقدمان بالتشكل.
8
تستمر الأنظمة العضوية الرئيسية في التطور.
تتطور العظام وتبدأ بالتصلب.
يتشكل المرفقان وأصابع القدم.
تتشكل الجُريبات الشَّعرية.
9
تصبح الأجفان والأذنين الخارجيتين أكثر تطوراً.
تبدأ الأسنان بالظهور.
تلتف الأمعاء.
تبدأ الكلى بالعمل، ويبدأ الجنين بالتبوُّل (يكون البول سائلًا أمنيوسيًا في الغالب).
يتشكل الحبل السري بالكامل، وتمرُّ الأوعية الدموية عبر الحبل من المضغة إلى الزغابات المشيمية.
تبدأ المرحلة الجنينية في نهاية الأسبوع العاشر.
10
تصبح ملامح الوجه أكثر تطوراً.
تكون جميع أعضاء الجسم الرئيسية قد تشكلت ولكنها ستستمر في النمو والتطور.
يبدأ الكبد والطحال بإنتاج خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية.
تبدأ الأعضاء التناسلية بالتطور.
تتشكل الأظافر على أصابع اليدين والقدمين.
يبدأ الجنين بفتح وإغلاق اليدين والفم.
11 إلى 13
الثلث الثاني
يبدأ الجنين بالحركة.
يبدأ الشعر الناعم (الذي يُسمَّى العقيق أو الزغب lanugo) بتغطية الرأس والجسم.
14 إلى 15
الأسبوع 27 من الحمل
مصدر الصورة: سيباستيان كولتزكي / SCIENCE PHOTO LIBRARY
يتحرك الجنين بقوة أكبر، وتبدأ الأم بالشعور بالحركة.
يمكن للعينين أن تتحركان، ولكن الأجفان تبقى مغلقة حتى الأسبوع السابع والعشرين.
قد يبدأ الجنين بسماع الأصوات.
16 إلى 18
تبدأ مادة بيضاء تشبه الجبنة (الطلاء vernix) بتغطية جلد الجنين.
يصبح الجنين قادرًا على مص إبهامه والبلع.
19 إلى 21
يظهر الحاجبان والرموش.
تبدأ الأمعاء بإنتاج العقي (البراز).
تبدأ خلايا الدم بالتكوّن بواسطة نقي العظام.
من 22 إلى 24
يكون الجنين نشيطًا، ويُغيِّرُ وضعيَّاته غالبًا.
يخزن الجنين الدهون.
تبدأ الأكياس الهوائية بالتكون في الرئتين.
25 إلى 27
الثلث الثالث
تكون الأجفان مفتوحة؛ ويمكن للجنين أن يرمش بأجفانه.
قد تتطور الرئتان على نحو كافٍ لاستنشاق الهواء.
28 إلى 29
الأسبوع 40 من الحمل
مصدر الصورة: سيباستيان كولتزكي / SCIENCE PHOTO LIBRARY
يكتمل تطور الدماغ والجهاز العصبي.
تكون الأجهزة الرئيسية الرئيسية قد نضجت، ولكنها تستمر بالنمو والتطور.
يبدأ الجنين بالتدرب على التنفس عن طريق التنفس في السائل الأمنيوسي.
يبدأ وزن الجنين بالازدياد بسرعةٍ أكبر.
يستقر رأس الجنين في مكانه استعدادًا للولادة.
30 إلى 36
المخاض والولادة
37 إلى 42
* تُحسب أسابيع الحمل استنادًا إلى تاريخ الولادة المتوقع، والذي يُقدَّر عادةً بأنه بعد 40 أسبوعًا من اليوم الأول من آخر فترة حيض.يبدأ الحمل فعليًا بتخصيب البويضة عن طريق النطاف، والذي يحدث عادةً بعد أسبوعين من آخر فترة حيض.لذا، فإن نمو الجنين يُحسب على أنه بدأ في الأسبوع الثاني من الحمل.