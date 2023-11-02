* تُحسب أسابيع الحمل استنادًا إلى تاريخ الولادة المتوقع، والذي يُقدَّر عادةً بأنه بعد 40 أسبوعًا من اليوم الأول من آخر فترة حيض.يبدأ الحمل فعليًا بتخصيب البويضة عن طريق النطاف، والذي يحدث عادةً بعد أسبوعين من آخر فترة حيض.لذا، فإن نمو الجنين يُحسب على أنه بدأ في الأسبوع الثاني من الحمل.