الحالاتُ التي تُسبِّبُ أو تُسهِمُ في التشنُّجات العضلية
التصنيف
أمثلة
الأدوية والمواد الأخرى
استعمال أدوية معينة ومواد أخرى
حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 Angiotensin II وبعض حاصرات بيتا (المستخدمة في علاج ضغط الدم المرتفع) أو موسّعات القصبات (تستخدم لعلاج الربو) أو سيسبلاتين cisplatin أو كلوفيبرات clofibrate أو مدرّات البول أو دونيبيزيل donepezil أو لوفاستاتين lovastatin أو حبوب منع الحمل (موانع الحمل الفموية) أو بيرازيناميد pyrazinamide أو رالوكسيفين raloxifene أو الهرمون الدُّريقي الاصطناعي synthetic parathyroid hormone (تيريباراتيد teriparatide) أو تولكابون tolcapone أو فِنْكريستين vincristine
المنشّطات أو المنبِّهات، مثل الأمفيتامينات، أو الكافيين، أو الكوكايين، أو الإيفيدرين، أو النيكوتين أو السودوإيفيدرين
التوقّف المفاجئ عن استخدام عقار أو مادة
المهدّئات، مثل الكحول أو الباربيتورات barbiturates أو البنزوديازيبينات benzodiazepines
الأدوية المستخدَمة لعلاج الأرق أو القلق
الاضطرابات
الاضطرابات الاستقلابية والاضطرابات الهرمونية (التي تصيب الغدد الصم)
مستويات منخفضة من البوتاسيوم (نقص بوتاسيوم الدَّم) أو مستويات منخفضة من المغنيزيوم (نَقص مَغنيزيومِ الدَّم) أو مستويات منخفضة من الكالسيوم (نَقص كالسيومِ الدَّم)
قُصور الدَّرَقِيَّة (نقص نشاط الغدَّة الدَّرقيَّة)
الاضطرابات العضلية الهيكلية
عضلات الربلة أو الساق المشدودة
اعتلالات عضلية (اضطرابات تصيب العضلات)
اضطرابات بنيوية، مثل القدم المُسطَّحة flat feet أو الرُكبَة الطََّرقاء genu recurvatum (تشوُّه مفصل الركبة الذي يَتسبَّب في انحناء الركبة إلى الخلف)
اضطرابات الأعصاب
داء العصبون الحركي (motor neuron disease) (اضطرابات عصبية تؤثر في العضلات الإرادية - التي يتحكَّم بها الجهد الشعوري)
اعتلالات الأعصاب المحيطية (تضرُّر الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي)
انضغاط جذر العصب الشوكي
اضطرابات توازن الماء
التَّعرُّق المُفرِط مع عدم كفاية تعويض الملح أو البوتاسيوم
تأثيرات غسل الكلى — إذا جرى طرح الكثير من السوائل من الجسم أو إذا جرى طرح السوائل بسرعة كبيرة مثلًا
حالات أخرى
التمارين الرياضية ونمط الحياة
التشنّج في أثناء أو بعدَ التمرين مباشرةً
الجلوس لفترة طويلة