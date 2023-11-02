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الجراحة الباضعة بالحد الأدنى

بات من الممكن في كثير من الأحيان باستخدام التقنيات الجراحية الحديثة إجراء عمل جراحي بشقوق صغيرة (حوالي 1 إلى 3 سم) وتدمير الأنسجة بشكل أقل مما يحدث في الجراحة المفتوحة التقليدية (الجراحة باستعمال شقوق أكبر).وللقيام بالجراحة الباضعة بالحد الأدنى، يقوم الجرّاحون بإدخال أضواء صغيرة، وكاميرات، وأدوات جِراحيّة من خلال شقوق صغيرة.ثمّ يمكن للجِراحيّن القيام بالإجراءات باستخدام الصور المرسلة إلى شاشات الفيديو كدليل مرشد في التعامل مع الأدوات الجِراحيّة.في الجراحة الروبوتية، توفر الكاميرات للجراحين رؤية ثلاثية الأبعاد، ويتحكّم الجراحون في الأدوات الجراحية عبر جهاز كمبيوتر.

بشكلٍ عام، تُسمى الجراحة قليلة البضع التي تُجرى باستخدام أدواتٍ خاصة وتُدخَل فيها الكاميرا من خلال شقوق صغيرة بجراحة التنظير الداخلي.تُسمى الجراحة التنظيرية بأسماء مختلفة اعتمادًا على مكان إجرائها: تنظير البطن في البطن، وتنظير المفاصل في المفاصل، وتنظير الصدر في الصدر.

وبما أنها تسبِّب ضَرَرًا في الأنسجة أقلّ من الجِراحَة التقليدية، لذلك يكون للجراحة التنظيرية العديد من المزايا، بما في ذلك ما يلي:

  • إقامة أقصر في المستشفى (في معظم الحالات)

  • الألم بعدَ العملية أقلّ في كثير من الأحيان

  • خطر منخفض للعدوى في موضع الجِراحة

  • العودة إلى العمل أسرع

  • الندبات أصغر

ولكن، توجد للجراحَة التنظيرية بعض المساوئ المحتملة:

  • ونظرًا لأن الجَرّاحين يستخدمون شاشة فيديو، فإنهم لا يرون سوى عرض ثنائي الأبعاد للموقع الذي يعملون فيه.

  • الجراحَةُ التنظيرية غالبًا ما تستغرق وقتًا أطول من الجِراحَة التقليدية.

  • تحتاج الجراحة بالتنظير الداخلي إلى معدات خاصة، مما يجعل الإجراءات أكثر تكلفة في بعض الأحيان.

كما يجب أن يعرفَ الناس أيضًا أنه على الرغم من أنَّ الجراحَة التنظيرية قد تسبب ألمًا أقلّ من الجِراحَة التقليدية، لكن لا يزال الألم يحدث، وأكثر من المتوقّع في كثير من الأحيان.

بما أنَّ الجراحَةَ التنظيرية صعبةٌ من الناحية الفنية، يجب على الأشخاص القيام بما يلي:

  • اختيار الجرّاح من ذوي الخبرة العالية.

  • توطيد مفهوم أنَّ هذه جِراحَة أمرٌ ضروري.

  • سؤال الجراح واختصاصي التخدير عن كيفية معالجة الألم.

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