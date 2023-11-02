الجراحة الباضعة بالحد الأدنى
بات من الممكن في كثير من الأحيان باستخدام التقنيات الجراحية الحديثة إجراء عمل جراحي بشقوق صغيرة (حوالي 1 إلى 3 سم) وتدمير الأنسجة بشكل أقل مما يحدث في الجراحة المفتوحة التقليدية (الجراحة باستعمال شقوق أكبر).وللقيام بالجراحة الباضعة بالحد الأدنى، يقوم الجرّاحون بإدخال أضواء صغيرة، وكاميرات، وأدوات جِراحيّة من خلال شقوق صغيرة.ثمّ يمكن للجِراحيّن القيام بالإجراءات باستخدام الصور المرسلة إلى شاشات الفيديو كدليل مرشد في التعامل مع الأدوات الجِراحيّة.في الجراحة الروبوتية، توفر الكاميرات للجراحين رؤية ثلاثية الأبعاد، ويتحكّم الجراحون في الأدوات الجراحية عبر جهاز كمبيوتر.
بشكلٍ عام، تُسمى الجراحة قليلة البضع التي تُجرى باستخدام أدواتٍ خاصة وتُدخَل فيها الكاميرا من خلال شقوق صغيرة بجراحة التنظير الداخلي.تُسمى الجراحة التنظيرية بأسماء مختلفة اعتمادًا على مكان إجرائها: تنظير البطن في البطن، وتنظير المفاصل في المفاصل، وتنظير الصدر في الصدر.
وبما أنها تسبِّب ضَرَرًا في الأنسجة أقلّ من الجِراحَة التقليدية، لذلك يكون للجراحة التنظيرية العديد من المزايا، بما في ذلك ما يلي:
ولكن، توجد للجراحَة التنظيرية بعض المساوئ المحتملة:
كما يجب أن يعرفَ الناس أيضًا أنه على الرغم من أنَّ الجراحَة التنظيرية قد تسبب ألمًا أقلّ من الجِراحَة التقليدية، لكن لا يزال الألم يحدث، وأكثر من المتوقّع في كثير من الأحيان.
بما أنَّ الجراحَةَ التنظيرية صعبةٌ من الناحية الفنية، يجب على الأشخاص القيام بما يلي: