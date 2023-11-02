التكلم بدون الحبال الصوتية
يتطلب النطق مصدرًا للأمواج الصوتية (الاهتزازات) بالإضافة إلى وسيلة لتشكيل تلك الاهتزازات بشكل كلمات.عادةً ما تكون الحبال الصوتية مسؤولة عن إحداث الاهتزازات، والتي يَجرِي تشكيلها بعد ذلك في كلمات عن طريق اللسان والحنك والشفتين.أما بالنسبة للمرضى الذين جرى استئصال حبالهم الصوتية فيمكنهم استعادة أصواتهم إذا كان بالإمكان توفير مصدر جديد للاهتزازات الصوتية، بحيث يمكن للّسان والحنك والشفاه تعديل هذه الاهتزازات الجديدة وتحويلها إلى كلمات.
هناك ثلاث طرق يمكن للأشخاص الذين استُئصلت حبالهم الصوتية إنتاج الاهتزازات الصوتية من خلالها.وفي جميع التقنيات الثلاثة، يتغير الصوت إلى كلام مفهوم من خلال الحلق (البلعوم)، والحنك، واللسان، والأسنان، والشفتين.
الكلام المريئي
الثقب الرغامي المريئي
الحنجرة الإلكترونية