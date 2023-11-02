التَّعرُّفُ إلى مضادَّات الهيستامين المُهدِّئة
تحتوي الكثير من الأنواع المختلفة للمنتجات المُعطاة دون وصفة طبية (مثل أدوية الأنفلونزا والحساسية وأَدوِيَة دوار الحركة والأدوية المساعدة على النوم) على مضادَّات الهيستامين.تُقلِّل العديد من مضادَّات الهيستامين (أي مضادَّات الهيستامين المُهدئة) من اليقظة، مع تسبُّبها بحدوث عددٍ من التأثيرات الجانبية الأخرى، والتي قد تكون خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراباتٍ معينة.وبذلك، فمن المفيد معرفةُ المنتجات المحتوية على مضادَّات الهيستامين.تُذكَر مضادَّات الهيستامين التي تُعطَى من دون وصفة الطبيب تحت المُكَوِّنات الفعَّالة على عبوة الدواء.وتشتمل مضادَّاتُ الهيستامين المؤدية إلى ظهور مثل هذه التَّأثيرات الجانبية على ما يلي: