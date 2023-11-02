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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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التعرُّف إلى الأطفالِ والمُراهقين الذين يُواجِهون خطر الانتحار

النوع

عَوامل محددة

عوامل خطر الانتحار

اضطرابات تؤثِّر في الدماغ

الاكتئاب

الفُصام (انفصام الشخصية) Schizophrenia

تعاطي الكحول أو المواد عند المراهقين

اضطراب التصرُّف

إصابة الرأس

اضطراب الكرب بعد الصدمة

التاريخ العائلي

تاريخ عائلي من السُّلُوك الانتحاري

أم تُعاني من اضطراب المزاج

أب لديه تاريخ من المشاكل مع الشرطة

ضعف التواصُل مع الآباء

زيادة معدلات الانتحار عند البالغين

استخدام الآباء للمواد الأفيونية

الأحداث المُحرِّضَة

الصعوبات في المدرسة، بما في ذلك التأديب أو التوقيف عن المدرسة

فقدان شخص عزيز (مثل صديق أو صديقة)، خُصوصًا عن طريق الانتحار

الانفصال عن الوالدين

ضعف حالات التواصل الاجتماعي، ويعود هذا أحيانًا إلى عدم وجود عمل أو عدم الالتحاق بالجامعة

ضحية التنمُّر (البلطجة)

تقارير الانتحار في وسائل الإعلام، والتي قد تؤدي إلى تقليد الانتحار

ظُروف

الوصول إلى الأسلحة النارية أو الأدوية الموصوفة

مُحاولة سابقة للانتحار

العوائق التي يُواجهها الشخص عند محاولة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية أو الشعور بأن التماس مثل هذه المساعدة ينطوي على وصمة عار

حالة الأقلية الجنسية/الجندرية

الأدوية

إيزوتريتينوين Isotretinoin

مونتيلوكاست Montelukast

غابابنتين gabapentin

بريدنيزون Prednisone

البنزوديازيبينات Benzodiazepines

علامات تحذيرية للانتحار

الأَعرَاض النفسية والبدنية

الاستغراق في مواضيع مَرضيَّة morbid themes

الاكتئاب

شعور باليأس

نقص احترام الذات

تغييرات كبيرة في المزاج

حدوث تغيُّرات في الشهية

اضطرابات النَّوم

التوتر أو القلق أو العصبيَّة

ضعف ضبط الاندفاعات

التعديلات في السُّلُوك

سوء النظافة وإهمال المظهر الشخصي (خُصوصًا إذا حدث هذا التغيُّر بشكلٍ مفاجئ)

العزلة الاجتماعية

التغيُّب عن المدرسة من دون عذر

تراجع في العلامات المدرسية

زيادة في السُّلُوك العنيف

التخلِّي عن مقتنيات مُفضَّلة

مُحادثة

أقوال حول الشعور بالذنب

أقوال تشير إلى الرغبة في الموت، مثل "أتمنى لو لم أولَد على الإطلاق" أو "أتمنَّى أن أنام ولا أستيقظ أبداً"

تهديدات مباشرة أو غير مباشرة بالانتحار

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