التعرُّف إلى الأطفالِ والمُراهقين الذين يُواجِهون خطر الانتحار
النوع
عَوامل محددة
عوامل خطر الانتحار
اضطرابات تؤثِّر في الدماغ
الفُصام (انفصام الشخصية) Schizophrenia
تعاطي الكحول أو المواد عند المراهقين
التاريخ العائلي
تاريخ عائلي من السُّلُوك الانتحاري
أم تُعاني من اضطراب المزاج
أب لديه تاريخ من المشاكل مع الشرطة
ضعف التواصُل مع الآباء
زيادة معدلات الانتحار عند البالغين
استخدام الآباء للمواد الأفيونية
الأحداث المُحرِّضَة
الصعوبات في المدرسة، بما في ذلك التأديب أو التوقيف عن المدرسة
فقدان شخص عزيز (مثل صديق أو صديقة)، خُصوصًا عن طريق الانتحار
الانفصال عن الوالدين
ضعف حالات التواصل الاجتماعي، ويعود هذا أحيانًا إلى عدم وجود عمل أو عدم الالتحاق بالجامعة
ضحية التنمُّر (البلطجة)
تقارير الانتحار في وسائل الإعلام، والتي قد تؤدي إلى تقليد الانتحار
ظُروف
الوصول إلى الأسلحة النارية أو الأدوية الموصوفة
مُحاولة سابقة للانتحار
العوائق التي يُواجهها الشخص عند محاولة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية أو الشعور بأن التماس مثل هذه المساعدة ينطوي على وصمة عار
حالة الأقلية الجنسية/الجندرية
—
الأدوية
إيزوتريتينوين Isotretinoin
مونتيلوكاست Montelukast
غابابنتين gabapentin
بريدنيزون Prednisone
البنزوديازيبينات Benzodiazepines
علامات تحذيرية للانتحار
الأَعرَاض النفسية والبدنية
الاستغراق في مواضيع مَرضيَّة morbid themes
الاكتئاب
شعور باليأس
نقص احترام الذات
تغييرات كبيرة في المزاج
حدوث تغيُّرات في الشهية
اضطرابات النَّوم
التوتر أو القلق أو العصبيَّة
ضعف ضبط الاندفاعات
التعديلات في السُّلُوك
سوء النظافة وإهمال المظهر الشخصي (خُصوصًا إذا حدث هذا التغيُّر بشكلٍ مفاجئ)
العزلة الاجتماعية
التغيُّب عن المدرسة من دون عذر
تراجع في العلامات المدرسية
زيادة في السُّلُوك العنيف
التخلِّي عن مقتنيات مُفضَّلة
مُحادثة
أقوال حول الشعور بالذنب
أقوال تشير إلى الرغبة في الموت، مثل "أتمنى لو لم أولَد على الإطلاق" أو "أتمنَّى أن أنام ولا أستيقظ أبداً"
تهديدات مباشرة أو غير مباشرة بالانتحار