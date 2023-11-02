التعرض السنوي للإشعاعات في الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر الإشعاع
الجرعة المتوسطة الفعالة (ميلي سيفرت)
مصادر الإشعاع الطبيعية
غاز الرادون
2.3
المصادر الأرضية الأخرى
0.2
الإشعاعات من الشمس والفضاء الخارجي
0.3
المواد الطبيعية المُشعة في الجسم
0.3
الإجمالي
3.1
مصادر الإشعاع الصناعية
أجهزة التشخيص الطبي*
3.0
المنتجات الاستهلاكية
0.1
مخلفات تجارب الأسلحة النووية
أقل من 0.01
الصناعات النووية
أقل من 0.01
الإجمالي
3.1
إجمالي التعرض السنوي
6.2
مصادر التعرض الإِشعاعي الأخرى (لكل حدث)
السفر جوًا
0.001-0.014 / لكل ساعة طيران
تصوير الأسنان بالأشعة السينية
0.005
تصوير الصدر بالأشعة السينية (مشهد من الخلف إلى الأمام)
0.02
تصوير الصدر بالأشعة السينية (مشهدين: من الخلف إلى الأمام ومن أحد الجانبين إلى الجانب الآخر)
0.1
التصوير الشعاعي للثدي
0.4
تصوير مقطعي محوسب للرأس
2
تصوير مقطعي محوسب للصدر، أو البطن، أو الحوض
6-8
حقنة الباريوم
8
الطب النووي (على سبيل المثال، تصوير العظام)
4.2
* القيمة المتوسطة.يتلقى معظم الأشخاص جرعات أقل من الأشعة في كل عام نتيجة أخذ صور بالأشعة السينية للأسنان وتصوير الثدي، في حين يتلقى عدد قليل من الأشخاص أو المصابين جرعات أعلى من الأشعة بسبب الخضوع لعدد كبير من اختبارات التصوير الشعاعي.
مصدر البيانات المجلس القومي للوقاية من الإشعاع ومقاييسه NCRP.تعرض سكان الولايات المتحدة الأمريكية للإشعاعات المُشرِّدة (المؤيِّنة)NCRP Report No. 160 National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, MD, 2009.