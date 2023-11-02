* القيمة المتوسطة.يتلقى معظم الأشخاص جرعات أقل من الأشعة في كل عام نتيجة أخذ صور بالأشعة السينية للأسنان وتصوير الثدي، في حين يتلقى عدد قليل من الأشخاص أو المصابين جرعات أعلى من الأشعة بسبب الخضوع لعدد كبير من اختبارات التصوير الشعاعي.