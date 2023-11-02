التاريخ عند الأشخاص الذين يعانون من ألم بطني حاد
الأسئلة التي يطرحها الأطباء
الاستجابات المُحتملة
الأسباب المحتملة أو المصدر
أين الالم؟
انظر الشكل أسباب ألم البطن حسب الموضع.
انظر الشكل أسباب ألم البطن حسب الموضع.
ما هي طبيعة هذا الألم وماذا يشبه؟
موجات من الألم الحاد الذي "يقطع النفس"
المغص الكلوي أو الصفراوي (نوبات من الألم الشديد في الكلتين أو المرارة)
موجات من الألم الكليل مع تقيؤ
ألم ماغص يصبح مستمرًا
انسداد معوي خانق (انسداد يقطع إمدادات الدَّم إلى الأمعاء)
الإقفار المساريقي (انسداد تدفق الدم إلى جزء من الأمعاء بسبب جلطة دموية أو تراكم مواد دهنية في الشريان)
ألم حاد، مستمر، يتفاقم بسبب الحركة
ألم التمزق
تسلخ الأبهر (وهو تمزق في الطبقة الداخلية من الشريان الأبهر)
ألم باهت
عدوى الكلية
هل أصيب به من قبل؟
نعم
مشاكل متكررة مثل مرض القرحة الهضمية، أو حُصيات المرارة، أو التهاب الرتج، أو الألم بين الحيضتين (الألم في أثناء الإباضة، يكون في منتصف الدورة الشهرية عادةً)
هل بدأ الألم فجأة؟
بشكل مفاجئ ("مثل إشعال النور")
تمزق حمل خارج الرحم
انفتال المبيض أو انفتال الخصية
بعضها أمهات الدم المتمزقة
أقل فجائية
معظم الأسباب الأخرى
ما مدى شدة الألم؟
الألم الشديد
تمزُّق (انثقاب) في عضو
ألم شديد ولكن الفحص السريري طبيعي نسبيًا
هل ينتقل الألم إلى أي جزء آخر من الجسم؟
لوح الكتف الأيمن
ألم في المرارة
منطقة الكتف الأيسر
عظم العانة أو المهبل
ألم الكلية
الظَّهر
أم دم أبهرية متمزقة
قرحة منثقبة في بعض الأحيان
ما الذي يُسكن الألم؟
مضادَّات الحموضة
الاستلقاء بهدوء قدر الإمكان
ما هي الأعراض الأخرى التي تحدث مع الألم؟
القيء الذي يسبق ألم ويتبعه إسهال
قيء متأخر، وعدم خروج البراز، وعدم خروج غازات (تطبل البطن)
انسداد معوي مفاجئ (حاد)
القيء الشديد الذي يسبق الألم الشديد في الجزء العلوي الأوسط من البطن، أو الصدر الأيسر، أو الكتف