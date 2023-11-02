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التأثيرات الجانبية الشائعة للأدوية الخافضة للسكر القابلة للحقن*

الدواء

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

أدوية الببتيد الشَّبيه بالغلوكاغون

يمكن لأدوية الببتيد الشبيه بالغلوكاغون أن تتسبَّب في حدوث ما يلي:

  • الغثيان

  • تقيُّؤ

  • الإسهال أو الإمساك

كما أنَّها قد تؤدي إلى زيادة خطر حدوث التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) وبعض أنواع سَرطان الغدَّة الدَّرقيَّة

ألبيغلوتيد Albiglutide

دولاغلوتيد Dulaglutide

إكسيناتيد Exenatide

تضرُّر الكلية (نادرًا)

إكسيناتيد exenatide مديد التَّحرُّر

تشكُّل عقيدة في موضع الحقن

ليراغلوتيد Liraglutide

ليكسيسيناتيد Lixisenatide

سيماغلوتيد†

قد يؤدي إلى تفاقم تضرُّر العين الناجم عن داء السُّكَّري (اعتلال الشبكيَّة السُّكّري)

عديد الببتيد موجه الأنسولين المعتمد على الغلوكوز (GIP) وناهضة مستقبلات GLP-1

تيرزيباتيد

الإسهال

الغثيان أو قلة الشهية

دواء شبيه بالأميلين

براملينتيد Pramlintide

الغثيان

انخفاض مستويات غلوكوز الدَّم

* يُعدُّ الأنسولين الدَّواء الأكثر شُيُوعًا من الأدوية الخافضة لسكَّر الدَّم التي تُستَعمل عن طريق الحقن.

† يتوفَّر سيماغلوتيد على شكل حبوب فموية أيضًا.

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