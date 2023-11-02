التأثيرات الجانبية الشائعة للأدوية الخافضة للسكر القابلة للحقن*
الدواء
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
أدوية الببتيد الشَّبيه بالغلوكاغون
يمكن لأدوية الببتيد الشبيه بالغلوكاغون أن تتسبَّب في حدوث ما يلي:
كما أنَّها قد تؤدي إلى زيادة خطر حدوث التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) وبعض أنواع سَرطان الغدَّة الدَّرقيَّة
ألبيغلوتيد Albiglutide
—
دولاغلوتيد Dulaglutide
—
إكسيناتيد Exenatide
تضرُّر الكلية (نادرًا)
إكسيناتيد exenatide مديد التَّحرُّر
تشكُّل عقيدة في موضع الحقن
ليراغلوتيد Liraglutide
—
ليكسيسيناتيد Lixisenatide
—
سيماغلوتيد†
قد يؤدي إلى تفاقم تضرُّر العين الناجم عن داء السُّكَّري (اعتلال الشبكيَّة السُّكّري)
عديد الببتيد موجه الأنسولين المعتمد على الغلوكوز (GIP) وناهضة مستقبلات GLP-1
تيرزيباتيد
الإسهال
الغثيان أو قلة الشهية
دواء شبيه بالأميلين
براملينتيد Pramlintide
الغثيان
انخفاض مستويات غلوكوز الدَّم
* يُعدُّ الأنسولين الدَّواء الأكثر شُيُوعًا من الأدوية الخافضة لسكَّر الدَّم التي تُستَعمل عن طريق الحقن.
† يتوفَّر سيماغلوتيد على شكل حبوب فموية أيضًا.