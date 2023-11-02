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التأثيرات الجانبية الشائعة لبعض خافضاتُ السُّكَّر الفمويَّة

الدواء

بعض التأثيرات الجانبية

البيغوانيدات Biguanides

يمكن أن تتسبَّب جميع البيغوانيدات في حدوث:

  • الإسهال

  • زيادة حموضة سوائل الجسم (نادرًا)

  • الفشل الكبدي (نادرًا)

الميتفورمين

ميتفورمين مديد التَّحرُّر

أدوية السلفونيل يوريا

يمكن أن يؤدِّي استعمال أدوية السلفونيل يوريا إلى حدوث ما يلي:

  • زيادة الوزن

  • انخفاض مستويات غلوكوز الدَّم

أسيتوهيكزاميد

الإسهال

الغثيان

احتباس السوائل (الوذمة)

كلوربروباميد chlorpropamide

انخفاض صوديوم الدَّم

غليميبيريد glimepiride

الدوخة

الصداع

غليبيزيد glipizide

الإسهال

الغثيان

نَقص تعداد الدَّم (فقر الدم)

غليبيزيد Glipizide، مديد التَّحرُّر، طويل المفعول

الإسهال

الغثيان

غليبوريد glyburide

عُسر الهضم

غليبوريد ميكروي

عُسر الهضم

تولازاميد Tolazamide

الغثيان

تقيُّؤ

تولبوتاميد

الصداع

نقص تعداد الدَّم

أدوية الميغليتينيدات Meglitinides

قد يؤدي استعمالُ أدوية الميغليتينيدات إلى حدوث ما يلي:

  • انخفاض مستويات غلوكوز الدَّم

ناتيغلينيد Nateglinide

زيادة طفيفة في الوزن

ريباغلينيد Repaglinide

أدوية الثيازوليدينيديونات Thiazolidinediones

يمكن أن يؤدي استعمالُ أدوية الثيازوليدينيديونات إلى حدوث ما يلي:

  • زيادة الوزن

  • احتباس السوائل (الوذمة)

  • زيادة خطر حدوث الكسور

بيوغليتازون Pioglitazone

زيادة محتملة لخطر الاصابة بسَرطان المثانة

روزيغليتازون Rosiglitazone

زيادة محتملة لحدوث نوبات قلبيَّة

مثبِّطات ألفا غلوكوزيداز

قد يؤدي استعمالُ مثبِّطات ألفا غلوكوزيداز إلى حدوث ما يلي:

  • الإسهال

  • ألم بطني

  • التَّطبُّل

  • الغاز

أكاربوز Acarbose

ميغليتول Miglitol

مثبِّطات بيبتيداز-4 ثنائي البِبتيديل Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors

يمكن أن يؤدي استعمالُ مثبِّطات بيبتيداز-4 ثنائي بيبتيديل إلى حدوث ما يلي:

  • الصداع

  • عدوى الجزء العلوي من الجهاز التنفُُّّسي

  • ازدياد خطر حدوث التهاب في البنكرياس (التهاب البنكرياس)

ألوغليبتين Alogliptin

ألم المفاصل

ليناغليبتين Linagliptin

الإسهال

ساكساغليبتين Saxagliptin

ألم المفاصل

سيتاغليبتين Sitagliptin

الإسهال

ألم المفاصل

مثبِّطات الناقل المشترك 2 للصوديوم والغلوكوز Sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2) inhibitors

يمكن أن يؤدي استعمالُ مثبِّطات الناقل المشترك 2 للصوديوم والغلوكوز (SGLT-2) إلى حدوث ما يلي:

يمكن أن يؤدي استعمال مثبِّطات الناقل المشترك 2 للصوديوم والغلوكوز إلى حدوث ما يلي:

  • ازدياد خطر حدوث الكسور

  • ازدياد خطر الإصابة بالحُماض الكيتوني السُّكَّري

  • ارتفاع مستويات الكوليستيرول

  • زيادة خطر العدوى المُهدِّدة للحياة في المنطقة المحيطة بالأعضاء التناسلية (غنغرينة فورنييه)

بيكساغليفلوزين

كاناغليفلوزين Canagliflozin

ازدياد خطر البتر (نادرًا)

داباغليفلوزين dapagliflozin

إمباغليفلوزين Empagliflozin

إيرتوغليفلوزين Ertugliflozin

في هذه الموضوعات