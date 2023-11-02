التأثيرات الجانبية الشائعة لبعض خافضاتُ السُّكَّر الفمويَّة
الدواء
بعض التأثيرات الجانبية
البيغوانيدات Biguanides
يمكن أن تتسبَّب جميع البيغوانيدات في حدوث:
الميتفورمين
—
ميتفورمين مديد التَّحرُّر
—
أدوية السلفونيل يوريا
يمكن أن يؤدِّي استعمال أدوية السلفونيل يوريا إلى حدوث ما يلي:
أسيتوهيكزاميد
الإسهال
الغثيان
احتباس السوائل (الوذمة)
كلوربروباميد chlorpropamide
انخفاض صوديوم الدَّم
غليميبيريد glimepiride
الدوخة
الصداع
غليبيزيد glipizide
الإسهال
الغثيان
نَقص تعداد الدَّم (فقر الدم)
غليبيزيد Glipizide، مديد التَّحرُّر، طويل المفعول
الإسهال
الغثيان
غليبوريد glyburide
عُسر الهضم
غليبوريد ميكروي
عُسر الهضم
تولازاميد Tolazamide
الغثيان
تقيُّؤ
تولبوتاميد
الصداع
نقص تعداد الدَّم
أدوية الميغليتينيدات Meglitinides
قد يؤدي استعمالُ أدوية الميغليتينيدات إلى حدوث ما يلي:
ناتيغلينيد Nateglinide
زيادة طفيفة في الوزن
ريباغلينيد Repaglinide
—
أدوية الثيازوليدينيديونات Thiazolidinediones
يمكن أن يؤدي استعمالُ أدوية الثيازوليدينيديونات إلى حدوث ما يلي:
بيوغليتازون Pioglitazone
زيادة محتملة لخطر الاصابة بسَرطان المثانة
روزيغليتازون Rosiglitazone
زيادة محتملة لحدوث نوبات قلبيَّة
مثبِّطات ألفا غلوكوزيداز
قد يؤدي استعمالُ مثبِّطات ألفا غلوكوزيداز إلى حدوث ما يلي:
أكاربوز Acarbose
—
ميغليتول Miglitol
—
مثبِّطات بيبتيداز-4 ثنائي البِبتيديل Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors
يمكن أن يؤدي استعمالُ مثبِّطات بيبتيداز-4 ثنائي بيبتيديل إلى حدوث ما يلي:
ألوغليبتين Alogliptin
ألم المفاصل
ليناغليبتين Linagliptin
الإسهال
ساكساغليبتين Saxagliptin
ألم المفاصل
سيتاغليبتين Sitagliptin
الإسهال
ألم المفاصل
مثبِّطات الناقل المشترك 2 للصوديوم والغلوكوز Sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2) inhibitors
يمكن أن يؤدي استعمالُ مثبِّطات الناقل المشترك 2 للصوديوم والغلوكوز (SGLT-2) إلى حدوث ما يلي:
يمكن أن يؤدي استعمال مثبِّطات الناقل المشترك 2 للصوديوم والغلوكوز إلى حدوث ما يلي:
بيكساغليفلوزين
—
كاناغليفلوزين Canagliflozin
ازدياد خطر البتر (نادرًا)
داباغليفلوزين dapagliflozin
—
إمباغليفلوزين Empagliflozin
—
إيرتوغليفلوزين Ertugliflozin
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