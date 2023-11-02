البكتيريا في الجسم
يحتوي الجسم عادة على بضع مئات من أنواع البكتيريا المختلفة، أما أعداد البكتريا نفسها فتبلغ عشرات التريليونات.
تتواجد معظم هذه البكتيريا في الأماكن التالية:
تتباين أنواع البكتيريا بحسب مكان تواجدها في الجسم، مما يعكس اختلاف الأوساط بين أعضاء وأجهزة الجسم.
وتنتمي الكثير من هذه الأنواع البكتيرية إلى اللاهوائيات - أي أنها لا تتطلب الأُكسِجين للعيش والنمو.
لا تُسبب هذه البكتيريا اللاهوائية المرض عادةً.وتقوم العديد من هذه البكتيريا بوظائف مفيدة، مثل المساعدة على تفكيك الطعام في الأمعاء.
ومع ذلك، يمكن للبكتيريا اللاهوائية أن تسبب المرض في حالة تضرر الأغشية المخاطية.لأن تأذي الأغشية المخاطية يسمح للبكتيريا بالدخول إلى مواقع غير معتادة على وجودها فيها ولا تمتلك دفاعات ضدها.قد تغزو البكتيريا البنى التشريحية المجاورة (مثل الجيوب، أو الأذن الوسطى، أو الرئتين، أو الدماغ، أو البطن، أو الحوض، أو الجلد) أو تدخل إلى المجرى الدموي وتنتشر إلى أنحاء الجسم.