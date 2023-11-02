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البروتينات الشَّحميَّة: حاملات الشَّحم

النوع

أصل أو منشأ الورم

الوظيفة

الكيلومكرونات

تتشكَّل من الدُّهون في الطعام الذي جرت مُعالجته في الأمعاء

تنقل الدُّهون التي جرى هضمها (مثل ثلاثيات الغليسيريد) إلى العضلات والخلايا الدهنيَّة

البروتين الشحميّ عالي الكثافة HDL

يتشكَّلُ في الكبد والمِعَى الدَّقيق

يُزيل الكولستيرول من النُّسج في الجسم وينقله إلى خلايا تحتاج إليه وإلى الكبد حيث يجري التخلُّص منه

البروتين الشحميّ مُنخفض الكثافة

يتشكَّل من البروتين الشحميّ وضيع الكثافة من بعد أن ينقل ثلاثيات الغليسيريد إلى الخلايا الدهنيَّة

ينقل الكولستيرول إلى خلايا مختلفة

البروتين الشَّحميّ وضيع الكثافة

يتشكَّلُ في الكبد

ينقل ثُلاثيات الغليسيريد من الكبد إلى الخلايا الدهنيَّة

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