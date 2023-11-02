البروتينات الشَّحمية الرئيسية: حاملات الشَّحم
النوع
أصل أو منشأ الورم
الوظيفة
الكيلومكرونات
تتشكَّل من الدُّهون في الطعام الذي جرت مُعالجته في الأمعاء
تنقل الدُّهون التي جرى هضمها (مثل ثلاثيات الغليسيريد) إلى العضلات والخلايا الدهنيَّة
البروتين الشحميّ عالي الكثافة HDL
يتشكَّلُ في الكبد والمِعَى الدَّقيق
يُزيل الكولستيرول من النُّسج في الجسم وينقله إلى خلايا تحتاج إليه وإلى الكبد حيث يجري التخلُّص منه
البروتين الشحميّ مُنخفض الكثافة
يتشكَّل من البروتين الشحميّ وضيع الكثافة من بعد أن ينقل ثلاثيات الغليسيريد إلى الخلايا الدهنيَّة
ينقل الكولستيرول إلى خلايا مختلفة
البروتين الشَّحميّ وضيع الكثافة
يتشكَّلُ في الكبد
ينقل ثُلاثيات الغليسيريد من الكبد إلى الخلايا الدهنيَّة