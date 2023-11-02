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الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة

الدواء

الاستخدامات الشائعة*

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

دالبافانسين Dalbavancin

عَدوى الجلد المَصحُوبة بمُضاعفات بسبب البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثَّر بالمُضاد الحيوي، بما فيها العنقودية الذهبية المُقاوِمة للميثيسيلين (MRSA)

انزعاج هضميّ

طعم معدني في الفم metallic taste

بول رغويّ

احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡

أوريتافانسين Oritavancin

عدوى الجلد المعقدة الناجمة عن البكتيريا التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها العنقودية الذهبيَّة المُقاوِمَة للميثيسلين MRSA

انزعاج هضميّ

طعم معدني في الفم metallic taste

بول رغويّ

الصداع

احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡

تيبوكلانين‡

حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA

التِهاب القولون المُحدَث بالمطثيَّة العسيرة

ضرر كلويّ

ضعف السمع والصمم

انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء

احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡

تيلافانسين Telavancin

حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA

انزعاج هضميّ

طعم معدني في الفم metallic taste

بول رغويّ

ضرر كلويّ

الدوخة

انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة

احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡

فانكومايسين vancomycin

حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA

التِهاب القَولُون المُحدَث بالمطثيَّة العسيرة (يُعطى عن طريق الفم)

احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†

ضرر كلويّ

نقص السمع

انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء

* يجري استعمال هذه الأدوية بالحقن داخل الوريد إلا عندما يُشار إلى خلاف ذلك.

† عادةً ما تتعافى هذه الآثار الجانبية من خلال إبطاء التسريب.

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