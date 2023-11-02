الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة
الدواء
الاستخدامات الشائعة*
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
دالبافانسين Dalbavancin
عَدوى الجلد المَصحُوبة بمُضاعفات بسبب البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثَّر بالمُضاد الحيوي، بما فيها العنقودية الذهبية المُقاوِمة للميثيسيلين (MRSA)
انزعاج هضميّ
طعم معدني في الفم metallic taste
بول رغويّ
احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡
أوريتافانسين Oritavancin
عدوى الجلد المعقدة الناجمة عن البكتيريا التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها العنقودية الذهبيَّة المُقاوِمَة للميثيسلين MRSA
انزعاج هضميّ
طعم معدني في الفم metallic taste
بول رغويّ
الصداع
احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡
تيبوكلانين‡
حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA
ضرر كلويّ
ضعف السمع والصمم
انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء
احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡
تيلافانسين Telavancin
حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA
انزعاج هضميّ
طعم معدني في الفم metallic taste
بول رغويّ
ضرر كلويّ
الدوخة
انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة
احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡
فانكومايسين vancomycin
حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA
التِهاب القَولُون المُحدَث بالمطثيَّة العسيرة (يُعطى عن طريق الفم)
احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†
ضرر كلويّ
نقص السمع
انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء
* يجري استعمال هذه الأدوية بالحقن داخل الوريد إلا عندما يُشار إلى خلاف ذلك.
† عادةً ما تتعافى هذه الآثار الجانبية من خلال إبطاء التسريب.