الاضطرابات المُماثلة للربو المرتبط بالعمل
اضطراب
السِّمَات
متلازمةُ خلل وظيفة المسالك الهوائيَّة التَّفاعلي
تحدث أعراض نوبة الربو الحديثة بعد التعرض الحاد لمستوى مرتفع ومهيِّج.
يحدث التهاب المجرى الهوائي بعد التعرض المفرط للمواد المهيجة مثل الكلور، والأمونيا، ومستحضرات التنظيف، وعوادم الاحتراق.
مُتلازمة المسالك التنفسية العلوية التفاعلية
يحدُث تهيج في بطانة الأنف والحلق من بعد إمَّا التعرض المفاجئ أو التعرض طويل الأمد للمواد المهيِّجة.
تظهر عند المرضى أعرَاض مثل سيلان الأنف، وحرقة في الأنف والحلق، وبحة الصوت
الخلل الوظيفي في الحبل الصوتي المرتبط بمادة مُهيِّجة
يحدث انغلاق خاطئ للحبلين الصوتيين
قد يلهث المرضى أو تصدر عنهم أصوات صفير ويكون لديهم بحة في الصوت أو يعانون من صعوبة في الكلام.
التهاب القصبات المهنيّ (التهاب القصبات المُحدَث بمادة مهيِّجة)
يحدث السعال والبلغم بعد التعرض المزمن للغبار والأبخرة.