الاضطراباتُ المزمنة والأدوية المعطاة دون وصفة طبية
اضطراب
أدوية تُعطى دون وصفة طبية
الاحتياطات
أدوية الزُّكام
يحتاج مدمنو الكحول الذين هم في طور الشِّفاء إلى توخِّي الحذر بشأن تجنُّب استعمال أيِّ منتجاتٍ تحتوي على الكحول، بما في ذلك أدوية الزُّكام؛حيث تحتوي بعضُ المنتجات على ما يصل إلى 25٪ من الكحول.
مضادَّات الاحتقان
يجب على المصابين بداء السكري استشارة الطبيب قبل استعمال مضادَّات الاحتقان، لأنَّ استعمالَ هذه الأدوية قد يؤدي إلى تفاقم داء السكري وظهور تأثيرات جانبيَّة خطيرة.
شرابات السُّعال
قد يحتاج المصابين بالسُّكَّري إلى المساعدة على تحديد المنتجات السائلة التي لا تحتوي على السُّكَّر، بما في ذلك شرابات السعال.
مضادَّات الهيستامين
مضادَّات الاحتقان
يجب على الذين يعانون من البروستات المتضخِّمة أن يستشيروا الطبيب أو الصيدلاني قبلَ استعمال مضادَّات الهيستامين ومضادَّات الاحتقان، لأنَّ تأثيراتها الجانبية قد تكون خطيرة.
مضادَّات الهيستامين
مضادَّات الاحتقان
قد تؤدي مضادَّات الهيستامين أو مضادَّات الاحتقان إلى أنواع معيَّنة من الزَّرَق (ارتفاع ضغط العين).
داء القلب
مضادَّات الحموضة
أدوية الزُّكام
المسكِّنات
يجب على المصابين بمرضٍ قلبي استشارة الطبيب أو الصيدلاني لمساعدتهم على اختيار مضادّ الحموضة أو علاج الزُّكام الذي لا يتداخل مع أدويتهم المصروفة بوصفة طبية.قد تؤدي بعض المسكنات، مثل مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية، إلى تفاقم فشل القلب.
مضادَّات الاحتقان
يجب على المصابين بمرضٍ قلبي أن يستشيروا الطبيب أو الصيدلاني قبل استعمالهم مضادَّات الاحتقان، لأنَّ التأثيرات الجانبية قد تكون خطيرة.
المسكِّنات
مضادَّات الحموضة
يجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم أن يستشيروا الطبيب أو الصيدلاني قبلَ أن يختاروا أحد المُسكِّنات أو مضادّات الحموضة.
مضادَّات الاحتقان
يجب على الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم أن يستشيروا الطبيب أو الصيدلاني قبلَ استعمالهم مضادَّات الاحتقان، لأنَّ التَّأثيرات الجانبية قد تكون خطيرة.
فرط نشاط الغدة الدرقية (النشاط الزائد للغدَّة الدَّرقية)
مضادَّات الاحتقان
يجب على الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أن يستشيروا الطبيب أو الصيدلاني قبلَ استعمالهم مضادات الاحتقان، لأن التأثيرات الجانبية قد تكون خطيرة.
اضطرابات الكلى
مضادَّات الحموضة
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs
يجب على الذين يعانون من اضطراباتٍ في الكلى أن يستشيروا الطبيب أو الصيدلاني قبلَ أن يختاروا أحد مضادَّات الحموضة أو يستعملوا أحد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
NSAIDs = مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة Nonsteroidal anti-inflammatory drugs؛ OTC = من دون وصفة طبيَّة over-the-counter