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الاضطرابات القاعدية الحمضيَّة واستجابة الجسم

اضطراب أوَّلي

مِثَال

باهاء الدَّم الأوَّلي

الآلية التعويضيَّة

التغيير التعويضي في باهاء الدَّم

الحُماض الاستقلابيّ

زيادة في إنتاج الحمض عند الأشخاص المصابين بالسكري بسبب الحُماض الكيتوني السكّري

منخفض جداً

زيادة في معدل التنفُّس لإخراج ثاني أكسيد الكربون عن طريق الزفير

يرتفع من جديد نحو المستوى الطبيعيّ

الحُماض التنفُّسي

ضعف في القدرة على التنُّفس بسبب مرض الرئة المُزمن والشديد

منخفض جداً

زيادة في إفراز الحمض في البول

يرتفع من جديد نحو المستوى الطبيعيّ

القلاء الاستقلابيّ

فقدان أحماض المعدة بسبب التقيُّؤ

مرتفع جداً

انخفاض في معدل التنفُّس للاحتفاظ بثاني أكسيد الكربون

ينخفضُ من جديد نحو المستوى الطبيعيّ

القلاء التنفُّسي

فرط التَّهوية hyperventilation بسبب القلق

مرتفع جداً

زيادة في إفراز القلويات في البول

ينخفضُ من جديد نحو المستوى الطبيعيّ

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