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الاضطراباتُ التكاثرية النِّقوية الرئيسيَّة

اضطراب

خصائص نقِي العِظام

خَصائص الدم

ابيضاض الدَّم النقوي المزمن

زيادة عدد خلايا الدَّم الحمر والبيض الناضجة وغير الناضجة

زيادة عدد نوع معيّن من خلايا الدَّم البيض (المحبَّبات)

زيادة عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة أحيانًا

كَثرَة الحُمر الحَقيقيَّة Polycythemia vera

زيادة عدد الخلايا التي تُنتِج خلايا الدَّم في الدَّوَران

زيادة عدد خلايا الدَّم الحمر

زيادة عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة أو خلايا الدَّم البيض أو كليهما عادة

تليُّف النِّقي الأوَّلي Primary myelofibrosis

حلول الأنسجة الليفية الزائدة محلّ الخلايا المنتجة للدم

انخفاض عدد خلايا الدم الحمر (فقر الدم) وزيادة عدد خلايا الدم البيض

خلايا دم حمر مُشوَّهة

تنقص أعدادُ الكريَّات البيض والصُّفَيحات الدَّمويَّة في كثيرٍ من الأحيان في نهاية المَطاف، ولكنَّها تزداد في بعض الأشخاص

كَثرَة الصُّفَيحَات الأوَّلية (الأساسيَّة)

زيادة عدد الخلايا التي تنتج الصُّفَيحات الدَّمويَّة (النوَّاءات megakaryocytes)

زيادة عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة

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