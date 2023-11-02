الاضطراباتُ التكاثرية النِّقوية الرئيسيَّة
اضطراب
خصائص نقِي العِظام
خَصائص الدم
زيادة عدد خلايا الدَّم الحمر والبيض الناضجة وغير الناضجة
زيادة عدد نوع معيّن من خلايا الدَّم البيض (المحبَّبات)
زيادة عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة أحيانًا
زيادة عدد الخلايا التي تُنتِج خلايا الدَّم في الدَّوَران
زيادة عدد خلايا الدَّم الحمر
زيادة عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة أو خلايا الدَّم البيض أو كليهما عادة
حلول الأنسجة الليفية الزائدة محلّ الخلايا المنتجة للدم
انخفاض عدد خلايا الدم الحمر (فقر الدم) وزيادة عدد خلايا الدم البيض
خلايا دم حمر مُشوَّهة
تنقص أعدادُ الكريَّات البيض والصُّفَيحات الدَّمويَّة في كثيرٍ من الأحيان في نهاية المَطاف، ولكنَّها تزداد في بعض الأشخاص
زيادة عدد الخلايا التي تنتج الصُّفَيحات الدَّمويَّة (النوَّاءات megakaryocytes)
زيادة عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة