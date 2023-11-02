*يُمكن اختبار الدَّم حول العديد من المواد الأخرى أيضًا.

†يجري شرح الوحدات في التذييل أو المُلحَق الأوَّل.يمكن تحويل الوحدات الاعتيادية إلى وحدات دولية باستخدام عامل تحويل.تُستَخدَم الوحدات الدُّولية (IU)، وهي نظام مُختلف، من قِبل المختبرات أحيانًا.

‡ يمكن التعرُّف إلى الأجسام المُضادَّة الأخرى أيضًا.

§يمكن قياس الفيتامينات الأخرى أيضًا.