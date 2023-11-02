الاختبارات الدَّمويَّة*
الاختبار
نطاق مرجعي أو عتبة (وحدات اعتياديَّة†)
الحموضة (الرقم الهيدروجيني أو باهاء الدَّم pH)
7.35–7.45
الكحول (الإيثانول)
0 ملغ / دسل (يُشيرُ أكثر من 0.1 ملغ / دسل إلى الانسِمام أو السُّكُر intoxication عادةً).
الأمونيا (النَّشادر) ammonia
15 إلى 50 وحدة في الليتر
الأميلاز amylase
53 إلى 123 وحدة في الليتر
أضدَاد النَّوى ANA) antinuclear antibodies) ‡
0 (نتيجة سَلبية)
حمض الأسكوربيك ascorbic acid
0.4 إلى 1.5 ملغ / دسل
بيكربُونات (محتوى ثاني أكسيد الكربون)
18 إلى 23 ميليّ مُكافئ في الليتر (مئك/ل)
البيليروبين
مباشر: إلى غاية 0.4 ملغ/دسل
إجمالي: إلى غاية 1.0 ملغ/دسل
حَجم الدم
8.5 إلى 9.1% من وزن الجسم
الكالسيوم
8.5 إلى 10.5 ملغ/دسل (أعلى قليلًا عند الأطفال)
ضغط ثاني أكسيد الكربون (يجري التعبير عنه كمقارنة مع ارتفاع مستوى الزئبق [Hg] في أنبوب بسبب ضغط الهواء عند مستوى سطح البحر)
من 35 إلى 45 ملم زئبق
كربوكسي هيموغلوبين carboxyhemoglobin (أحادي أكسيد الكربون في الهيموغلوبين)
أقل من 5% من إجمالي الهيموغلوبين
تعداد الخلايا CD4
500 إلى 1500 خلية في الميكروليتر /μL
سيرولوبلازمين ceruloplasmin
15 إلى 60 ملغ/دسل
الكلوريد
98 إلى 106 ميليّ مُكافئ في الليتر
تعداد خلايا الدم الكامل CBC
انظر إلى الاختبارات الفرديَّة: الهيمُوغلُوبين والهيماتوكريت hematocrit والهيمُوغلُوبين الوسطي في الكريات الحمر mean corpuscular hemoglobin والتركيز الوسطيّ للهيموغلوبين في الكريات الحمر mean corpuscular hemoglobin concentration والحجم الوسطيّ للكريات الحمر mean corpuscular volume وعدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وتعداد كريات الدم البيضاء
النحاس
70 إلى 150 ميكروغرام في الديسليتر μg/dL
كيناز الكرياتين creatine kinaseK والذي يُسمَّى أيضًا فوسفوكيناز الكرياتين creatine phosphokinase
عند الذكور: 38 إلى 174 وحدة في الليتر
عند الإناث: 96 إلى 140 وحدة في الليتر
كيناز الكرياتين في أشكاله المُختلفة (النظائر الإنزيميَّة isoenzymes)
5% أو أقلّ من كيناز الكرياتين الخاص بالعضلة القلبية CK-MB (الشكل الذي يحدُث في عضل القلب بشكلٍ رئيسيّ)
الكريَاتينين
0.6 إلى 1.2 ملغ/دسل
الكهارل
انظُر إلى الاختبارات الفرديَّة: الكالسيوم والكلوريد والمغنيزيوم والبوتاسيوم والصُّوديوم (وهِيَ تُستَخدم بشكل روتيني)
سرعة تثفُّل الكريات الحمر (ESR)
عندَ الذكور: 1 إلى 13 ملم/في الساعة
عند الإناث: 1 إلى 20 ملم/في الساعة
الغلوكوز
الصياميّ: 70 إلى 110 ملغ/دسل
الهِيماتوكريت
عند الذكور: 45 إلى 52%
عند الإناث: 37 إلى 48%
الهيمُوغلُوبين
عندَ الذكور: 13 إلى 18 غراماً في الديسيليتر
عندَ الإناث: 12 إلى 16 غراماً في الديسيليتر
حديد
60 إلى 160 ميكروغرام μ في الديسيليتر (أعلى عند الذكور)
السِّعَة الرَّابطة للحَديد Iron-binding capacity
250 إلى 460 ميكروغرام μ في الديسيليتر
اللاكتَات (حمض اللاكتيك)
الوَريديّ: 4.5 إلى 19.8 ملغ/دسل
الشريانيّ: 4.5 إلى 14.4 ملغ/دسل
نازعة هيدروجين اللاكتات lactic dehydrogenase
50 إلى 150 وحدة في الليتر
الرَّصاص
20 ميكروغرام μ في الديسيليتر أو أقلّ (نسبته أقل بكثير عندَ الأطفال)
الليباز lipase
10 إلى 150 وحدة في الليتر
الشَّحميات lipids:
الكولستيرول الإجمالي
أقل من 225 ملغ في الديسيليتر (بالنسبة إلى العمر الذي يتراوح بين 40 إلى 49 عامًا، ويزداد المستوى مع التقدُّم في العُمر)
البروتين الشحميّ عالي الكثافة HDL
30 إلى 70 ملغ/دسل
البروتين الشحميّ مُنخفض الكثافة
60 ملغ/دسل
وثُلاثيَّات الغليسيريد
40 إلى 200 ملغ/دسل (أعلَى عِندَ الذكور)
اختبارات وَظائف الكبد
تنطوي على البيليروبين (الإجماليّ) والفوسفاتاز (القلويّ) والبروتين (الإجماليّ والألبومين) وإنزيمات ناقلات الأمين transaminases (الألانين والأسبارتات) والبروثرومبين prothrombin
المغنيزيوم
1.5 إلى 2.0 ملغ/دسل
الهيموغلوبين الوسطيّ في الكريات الحمر (MCH)
27 إلى 32 بيكوغرام في الخلية pg/cell
التركيز الوسطيّ للهيموغلُوبين في الكريات الحمر (MCHC)
32 إلى 36% للهيموغلوبين في الخليَّة
الحجم الوسطيّ للكريَّات الحمر (MCV)
76 إلى 100 ميكرومتر مكعَّب cubic μm
الأزمولاليَّة osmolality
280 إلى 296 ميلي أوزمول في الكيلوغرام بلازما
ضغط الأكسجين (يجري التعبير عنه كمقارنة مع ارتفاع مستوى الزئبق [Hg] في أنبوب بسبب ضغط الهواء عند مستوى سطح البحر)
83 إلى 100 ملم زئبقيّ
التشبُّع الأكسجينيّ oxygen saturation (الشريانيّ)
96 إلى 100%
زمن الثرومبوبلاستين الجزئي Partial thromboplastin time
30 إلى 45 ثانية
الفوسفاتاز (القلويّ)
50 إلى 160 وحدة في الليتر (أعلى عندَ الرضَّع والمراهقين، وأقلّ عند الإناث)
الفوسفور
3.0 إلى 4.5 ملغ/دسل
تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة
150 ألف إلى 350 ألف في الميلي لتر
البوتاسيوم
3.5 إلى 5.0 مئك/ل
مستضد البروستات النوعي (PSA) Prostate-specific antigen
0 إلى 4 نانوغرام / مل (تزداد مع التقدَّم في العمر)
البروتين:
الإجماليّ
6.0 إلى 8.4 غرام/دسل
الألبومين
3.5 إلى 5.0 غرام/دسل
الغلوبولين globulin
2.3 إلى 3.5 غرام/دسل
وقت البروثرومبين (PT)
10 إلى 13 ثانيةً
تعداد خلايا الدم الحمر (RBC)
4.2 إلى 5.9 ميليون/مل
الصوديوم
135 إلى 145 مئك/ل
الهرمون المُنبِّه للدرقيَّة (TSH)
0.5 إلى 5.0 ميلي وحدة في الليتر
إنزيمات ناقلات الأمين (إنزيمات الكبد)
الألانين (ALT)
1 إلى 21 وحدة
الأسبارتات (AST)
7 إلى 27 وحدة في الليتر
التروبونين Troponin في أشكاله المختلفة:
I
أقل من 1.6 نانوغرام / مل
T
أقلّ من 0.1 نانوغرام / مل
نتروجين اليوريا urea nitrogen
7 إلى 18 ملغ/دسل
حمض اليُوريك
3.0 إلى 7.0 ملغ/دسل
فيتامين A §
30 إلى 65 ميكروغرام μ/دسل
تعدَاد كريَّات الدَّم البيضاء (WBC)
4300 إلى 10800 مل
*يُمكن اختبار الدَّم حول العديد من المواد الأخرى أيضًا.
†يجري شرح الوحدات في التذييل أو المُلحَق الأوَّل.يمكن تحويل الوحدات الاعتيادية إلى وحدات دولية باستخدام عامل تحويل.تُستَخدَم الوحدات الدُّولية (IU)، وهي نظام مُختلف، من قِبل المختبرات أحيانًا.
‡ يمكن التعرُّف إلى الأجسام المُضادَّة الأخرى أيضًا.
§يمكن قياس الفيتامينات الأخرى أيضًا.