الأهداف في الجسم: مستقبلات الخلية
تستهدف بعضُ المواد الطبيعية في الجسم، مثل النواقل العصبية والهرمونات، مستقبلات محدَّدة على سطح الخلايا.وعندما ترتبط هذه الموادّ بمستقبلات على خلية ما، فإنَّها تحفز تلك المستقبلة لأداء وظيفتها، والتي هي إنتاج أو تثبيط عمل محدَّد في الخلية.كما يمكن أن تستهدف الأدوية هذه المستقبلات وترتبط بها أيضًا.
تعمل بعضُ الأدوية كمنبِّهات، فتحفِّز مستقبلة ما بنفس الطريقة التي تؤثِّر بها الموادّ الطبيعية في الجسم؛بينما يعمل بعضُها الآخر بمنزلة مناهضات، فتعرقل عملَ المادة الطبيعية على المستقبلة.ولكلّ نوع من المستقبلات الكثير من الأنواع الفرعيَّة، وقد تعمل الأدوية على واحد أو عدَّة أنواع فرعية من المستقبلات.
نوع المستقبلة
ناهضة طبيعيَّة في الجسم
التأثير الناتج
الأدوية التي تستهدف المستقبلة
أدرينالي الفِعل
ألفا 1
إبينفرين ونورإبينفرين
ردود فعل "المواجهة أو الفِرار": انقباض الأوعية الدمويَّة في الجلد والجهاز الهضمي والسبيل البولي
تحطُّم الغلُوكُوز في الكبد (تحرير الطاقة)
انخفاض في نشاط المعدة والأمعاء
تقلّص العضلات الملساء في الأعضاء التناسلية والبولية
ناهض: الميثوكسامين Methoxamine والفينيل إيفرين phenylephrine
المضاد أو المناهض: دوكسازوسين Doxazosin، وبرازوسين prazosin، وتامسولوسين tamsulosin، وتيرازوسين terazosin
ألفا 2
إبينفرين ونورإبينفرين
انخفاض في إفراز الأنسولين، وفي التصاق الصُّفَيحات الدَّمويَّة، وفي انقباض الأوعية الدموية في الجلد والأمعاء، وفي إطلاق نورإبينفرين من الأعصاب
ناهض أو مقوٍّ: الكلونيدين Clonidine
مناهض أو مضاد: اليُوهيمبين Yohimbine
بيتا 1
إبينفرين ونورإبينفرين
زيادة في معدَّل ضربات القلب، وفي قوة انقباضه، وفي إفراز الرِّينين (هرمون يشارك في ضبط ضغط الدم)
ناهض: الدُّوبوتامين Dobutamine وإيزوبروتيرينول isoproterenol
المضاد أو المناهض: حاصرات بيتا (تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدَّم ومرض القلب)، مثل أتينولول وميتوبرولول
بيتا 2
إبينفرين ونورإبينفرين
توسُّع العضلات الملساء في الأوعية الدموية، والمَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية، والجهاز الهضمي، والسبيل البوليّ
تحطُّم الغليكوجين في العضلات والهيكل العظمي (إطلاق الغلُوكُوز للطاقة)
ناهض: ألبوتيرول، إيزوثارين isoetharine، وتيربوتالين
المضاد أو المناهض: بروبرانولول Propranolol
كوليني الفعل Cholinergic
مسكاريني الفعل Muscarinic
أسيتيل كولين Acetylcholine
انخفاض في معدَّل ضربات القلب وقوة التقلّص القلبي
انقباض المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية
توسُّع الأوعية في جميع أنحاء الجسم
زيادة في نشاط المعدة والأمعاء والمثانة، والغدد اللعابية والدمعية والعرقيَّة
ناهض: بيثانيكول Bethanechol وكارباكول carbachol
المضادّ: الأتروبين، وإبراتروبيوم، وسكوبولامين
نيكوتيني Nicotinic
أسيتيل كولين Acetylcholine
تقلّص العضلات والهيكل العظمي
ناهض: غير مستخدَم بشكل شائع
المضاد: أتراكوريوم، وبانكورونيوم، وتوبوكورارين tubocurarine
هيستاميني الفعل Histaminergic
H1
الهستامين
إنتاج استجابة تحسُّسية
تقلص العضلات في المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية والجهاز الهضمي
توسُّع الأوعية الدموية الصغيرة
النعاس (التخدير)
ناهض: غير مستخدَم بشكل شائع
المضادّ: سيتريزين Cetirizine، وكلورفينيرامين chlorpheniramine، وكليماستين clemastine، وديفينهيدرامين diphenhydramine، وفيكسوفينادين fexofenadine، ولوراتادين loratadine
H2
الهستامين
تحفيز مُفرَزات المعدة
ناهض: غير مستخدَم بشكل شائع
المضادّ: سيميتيدين، وفاموتيدين، نيزاتيدين
سيروتونيني المفعول Serotoninergic
السِّيروتونين
تضيّق الأوعية الدموية داخل الدماغ
تحفيز النشاط (الحركة) في السبيل الهضمي
تقلّص الأوعية الدموية
تأثيرات في النوم والذاكرة والإدراك الحسي، وتنظيم درجة الحرارة، والمزاج، والشهية، والإفراز الهرموني
ناهض جزئي: بوسبيرون Buspirone
الناهض *: سوميتريبتان وزولميتريبتان
المضاد: ميثيزرجيد Methysergide وأوندانسيترون
دوباميني الفِعل Dopaminergic
الدوبامين
المشاركة في الحركة، والمزاج، والتفكير، والتعلم، والبحث عن المكافأة
كما يزيد من تدفّق الدَّم إلى الكلى، ممَّا يسمح بزيادة إفراغ البول
ناهض: براميبكسول Pramipexole وروبينيرول ropinirole
المضاد: أولانزابين Olanzapine وريسبيريدون risperidone
* تعمل مُضادَّات الاكتئاب، التي تُسمَّى مثبِّطات استرداد السِّيروتونين الانتقائية (SSRIs)، من خلال تعزيز آثار السيروتونين، ولكنَّها ليست منبِّهات أو نواهض (فهي لا تعمل على مستقبلات السِّيروتونين).