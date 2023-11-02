* تعمل مُضادَّات الاكتئاب، التي تُسمَّى مثبِّطات استرداد السِّيروتونين الانتقائية (SSRIs)، من خلال تعزيز آثار السيروتونين، ولكنَّها ليست منبِّهات أو نواهض (فهي لا تعمل على مستقبلات السِّيروتونين).