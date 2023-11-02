الأَعرَاضُ الشَّائعة للتَّصلُّب المُتعدِّد
جزء من الجسم
أمثلة
الأعصاب (التي تؤثِّر في الإحساس)
الاخدرار أو النَّمَل
النخز
تراجع حاسَّة اللَّمس
ألم أو حرقة
الحكة
العينان
فقدان جزئي أو كامل للرؤية وألم في إحدى العينين
تعتيم أو تغيُّم الرؤية
العجز عن الرؤية عند النظر مباشرةً إلى الأمام
حركات العين غير المُنسَّقة
الأعضاء التناسلية
صعوبة الوصول إلى هزَّة الجِّماع
فقدان الإحساس في منطقة الأعضاء التناسلية
خلل الانتصاب عند الرجال
العضلات والتنسيق
الضعف والخَرق
صعوبة المشي أو الحفاظ على التوازن
حركات غير متناسقة
التَّيبُّس وعدم الثبات والتعب غير الطبيعي
الأمعاء والمثانة
مشاكل في التبوُّل والتَّبرُّز
الإمساك
الكلام
بُطء وتداخل وتردُّد الكلام
المزاج
تقلُّبات المزاج
الدوخة أو الشماق بشكل غير مُلائم (النشوة euphoria)
عدم القدرة على ضبط الانفعالات (على سبيل المثال، البكاء أو الضحك من دون سبب)
الوظائف الذهنية
اضطراب نفسي مُخاتل أو واضح
ضعف الذاكرة
ضعف المحاكمة
عَدَمُ الانتِباه
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