الأسبابُ الشائعة لالتهاب الجلد التماسي التحسُّسي
المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الأحذية أو الملابس: عوامل الدِّباغة في الجلد؛ مُسرِّعات تصلُّب المطاط ومُضادات الأكسدة في القفازات والأحذية والملابس الداخلية والملابس الأخرى والأصباغ
مستحضرات التجميل: صبغات الشعر، وطلاء الأظافر، ومزيل طلاء الأظافر، ومزيلات الروائح، ومُستحضرات ترطيب الجلد، وغسولات ما بعد الحلاقة، والعطور، ومستحضرات الوقاية من الشمس
منتجات الجلد التي تحتوي مكوِّناتها على الأدوية: المضادَّات الحيوية (باسيتراسين، سلفوناميدات، نيومايسين) ، مضادَّات الهيستامين (ديفينهيدرامين)، مسكنات الألم (بنزوكائين)
العطور: تُوجد في مواد النظافة المستخدمة في المرحاض والصوابين والمنتجات المنزلية المعطرة (مثل المنظفات)
المعادن: النيكل والكوبالت والكرومات والزئبق والذهب
النباتات:اللبلاب السام، البلوط السام، السماق السام
المطَّاط (بما في ذلك اللاتكس): القفازات، والواقيات الذكرية، والقثاطير، والبالونات، والأحذية