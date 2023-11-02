الأَسبَابُ الثَّانويَّة للمُتلازمة الكُلائيَّة
الأمراض
الداء النشواني Amyloidosis
السرطان (سرطان العُقَد اللِّمفِية أو ابيضاض الدَّم أو أورام صلبة مختلفة)
داء السُّكَّري*
بعض التهابات كُبيبات الكُلى (بما فيها التهاب كُبيبات الكُلى السريع التَّقدُّم النَّاجم عن عدوى بالمكوَّرات العِقديَّة أوالعنقوديَّة)
السّمنة*
مُقَدِّماتُ الارتِعاج (وتسمى مُقدمات الانسمام الحملي أيضًا)
حالات العدوى بالأوالي (عادةً داءُ البِلهارسِيَّات أو الملاريا)
الذِّئبة الحماميَّة المجموعيَّة*
الاضطرابات الوعائيَّة (التهاب الأوعية الدَّمويَّة المرتبط بالغلوبولين المناعي A، أو الوُرام الحُبيبي مع التهاب الأوعية، أو التهاب الأوعية المجهري)
حالات العدوى الفيروسيَّة (ولاسيَّما التهاب الكبد (ب)،* أو التهاب الكبد C،* أو فيروس العَوَز المَناعي البَشَري*)
الأدوية أو العقاقير غير المشروعة
الذَّهب
الهيروين الوريدي
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة*
البنسيلامين Penicillamine
حالات الحساسيَّة
لدغات الحشرات
غبار الطلع
اللبلاب السَّامّ والبلُّوط السَّام
*تُشير العلامات النَّجميَّة إلى الأَسبَاب الأكثر شيوعًا.