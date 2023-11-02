skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

الأَسبَابُ الثَّانويَّة للمُتلازمة الكُلائيَّة

  1. الأمراض

  2. الأدوية أو العقاقير غير المشروعة

    • الذَّهب

    • الهيروين الوريدي

    • مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة*

    • البنسيلامين Penicillamine

  3. حالات الحساسيَّة

    • لدغات الحشرات

    • غبار الطلع

    • اللبلاب السَّامّ والبلُّوط السَّام

*تُشير العلامات النَّجميَّة إلى الأَسبَاب الأكثر شيوعًا.

في هذه الموضوعات