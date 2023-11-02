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الأَسبَابُ الثَّانويَّة لالتهاب الكلية النُّبيبي الخلالي

  1. الأمراض

  2. الأدوية

    • الألّوبيورينول Allopurinol

    • الأدوية المُضادَّة لرفض الزَّرع عند المُتلقي (مثل السيكلوسبورين وتاكروليموس)

    • بعض المضادَّات الحيويَّة (مثل البنسلينات والسيفالوسبورينات والريفامبين وسيبروفلوكساسين وأدوية السُّلفا مثل سلفاميثوكسازول/تريميثوبريم)

    • أدوية المُعالجة الكِيميائيَّة

    • بعض المُدرَّات البوليَّة (مثل فوروسيميد وبوميتادين)

    • ليثيُوم Lithium

    • مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs

    • مُثبطات مضخّة البروتون (مثل أوميبرازول أو لانسوبرازول)

  3. السُّموم

    • حمض الأريستولوكيك

    • الكادميوم

    • الرَّصاص

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