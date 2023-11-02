الأَسبَابُ الثَّانويَّة لالتهاب الكلية النُّبيبي الخلالي
الأمراض
عدوى الكلية (التِهابُ الحُوَيضَة والكُليَة)
الوَرمُ النِّقوي المتعدِّد
داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَةِ الكيسات
السَّاركويد
داء الكُريات المنجلية Sickle cell disease
مُتلازمة شوغرن
الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة lupus)
الجَزر المَثانِيّ الحالِبِيّ (جريان البول إلى الوراء من المثانة إلى الحالب، مثلما يمكن أن يحدث عندَ الأطفال المصابين بحالات عدوى السبيل البوليّ)
الأدوية
الألّوبيورينول Allopurinol
الأدوية المُضادَّة لرفض الزَّرع عند المُتلقي (مثل السيكلوسبورين وتاكروليموس)
بعض المضادَّات الحيويَّة (مثل البنسلينات والسيفالوسبورينات والريفامبين وسيبروفلوكساسين وأدوية السُّلفا مثل سلفاميثوكسازول/تريميثوبريم)
أدوية المُعالجة الكِيميائيَّة
بعض المُدرَّات البوليَّة (مثل فوروسيميد وبوميتادين)
ليثيُوم Lithium
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs
مُثبطات مضخّة البروتون (مثل أوميبرازول أو لانسوبرازول)
السُّموم
حمض الأريستولوكيك
الكادميوم
الرَّصاص