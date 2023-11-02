الأدوية ذات الاستعمالات المزدوجة الطبِّية وغير المشروعة
الأدوية
الاستخدام الطبّي
الأمفيتامينات Amphetamines
الكافيين
كأحد مكونات بعض أدوية تسكين الألم
القنب الهندي
لتدبير الألم المزمن
لتدبير الأعراض المرتبطة بالعلاج الكيميائي (مثل الغثيان، والقيء، وفقدان الشهية)
لعلاج بعض أنواع حالات الاختلاج عند الأطفال
الكوكايين
تُستخدم الأدوية المشابهة للكوكايين (ولكن ليس الكوكايين نفسه) لتخدير أسطح الجسم (كمخدرات موضعية وناحيّة؛ ويُعد الليدوكايين أحد هذه الأدوية)
الكيتامين Ketamine
لتأمين التخدير
لعلاج الاكتئاب الذي لم يستجب للعلاجات الأخرى
الأفيونات opioids
لتخفيف الألم وتأمين التخدير