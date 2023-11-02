MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
الأدوية ذات الاستعمالات المزدوجة الطبِّية وغير المشروعة

الأدوية

الاستخدام الطبّي

الأمفيتامينات Amphetamines

لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

الأدوية المضادَّة للقلق والمهدِّئات

لمُعالجة القلق والأرق

الكافيين

كأحد مكونات بعض أدوية تسكين الألم

القنب الهندي

لتدبير الألم المزمن

لتدبير الأعراض المرتبطة بالعلاج الكيميائي (مثل الغثيان، والقيء، وفقدان الشهية)

لعلاج بعض أنواع حالات الاختلاج عند الأطفال

الكوكايين

تُستخدم الأدوية المشابهة للكوكايين (ولكن ليس الكوكايين نفسه) لتخدير أسطح الجسم (كمخدرات موضعية وناحيّة؛ ويُعد الليدوكايين أحد هذه الأدوية)

الكيتامين Ketamine

لتأمين التخدير

لعلاج الاكتئاب الذي لم يستجب للعلاجات الأخرى

الأفيونات opioids

لتخفيف الألم وتأمين التخدير

