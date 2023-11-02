الأدوية المُستَعملة في معالجة النقرس
الأدوية
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs
جميع مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل أسبرين، وإيبوبروفين، و نابروكسين)
اضطراب مَعدي
النزف
تراجع وظيفة الكلية
ارتفاع مستويات البوتاسيوم
احتباس الصوديوم، والبوتاسيوم (في حالات نادرة)، والماء
في بعض الأحيان تورم أو ارتفاع ضغط الدَّم
تستخدم لعلاج النوبة الحادة (الهجمة المفاجئة) أو لمنع حدوث نوبة
ينبغي تجنُّبه عند الأشخاص المصابين بمرض كلوي أو عند الأشخاص الذين يستعملون مميعات الدم
الأدوية المضادة للنقرس
الكولشيسين Colchicine
اضطراب المعدة والإسهال
تثبيط إنتاج خلايا الدَّم في نقِي العِظام (يحدث بشكل نادر جدًّا إذا جَرَى استعمال الدواء بشكلٍ صحيح)
ألم وضَعف العضلات (غير شائع)
التَّداخل مع عددٍ من الأدوية الأخرى، ممَّا يَتسبَّب في ظهور تأثيرات جانبيَّة خطيرة في بعض الأحيان
يُستَخدم للوقاية من النوبات ومعالجتها
ينبغي تجنبه أو تخفيض الجرعة عند المصابين بمرض كلوي
الستيرويداتُ القشريَّة
البريدنيزون (يُستَعمَل عبر الفم)
احتباس الصوديوم، مع التورّم أو ارتفاع ضغط الدَّم
ارتفاع سكر الدم
تأثيرات جانبية متعدّدة إذا استُعملت لمدّة طويلة
يُستعمَل في علاج النَّوبات الحادة
تيبوتات البريدنيزولون Prednisolone tebutate أو هيكساسيتونيد التريامسينولون triamcinolone hexacetonide (يُستَعمل عن طريق الحقن)
الألم
الانزعاج
العدوى (نادرًا)
يُحقن في المَفصِل إذا اقتصرت الإصابة على مفصلٍ واحدٍ أو اثنين
الأدوية المُحَفِّزُة لطرح حَمضِ اليُوريك (أدوية تزيد طرح حمض اليُوريك في البول)
البروبينسيد Probenecid
الطفح الجلدي (في حالات نادرة)
الغثيان (في حالات نادرة)
القيء (في حالات نادرة)
حصيات الكلية
يمكن استعماله على المدى الطويل لخفض مستويات حمض اليُوريك في الدَّم والوقاية من حدوث نوبات
الأدوية التي تمنع إنتاج حمض اليُوريك
الألّوبيورينول Allopurinol
اضطراب مَعدي
الطفح الجلدي (الذي قد يكون خطيرًا جدًا في حالات نادرة)
انخفاض في عدد خلايا الدَّم البيضاء (نادر)
تضرُّر الكبد (نادرًا)
يمكن استعماله على المدى الطويل لخفض مستويات حمض البول في الدَّم للوقاية من حدوث النوبات وإزالة البلورات من الجسم أو الحصيات من الكلى
فيبوكسوستات Febuxostat
الغثيان
طفح جلدي
يكون مفيدًا بشكلٍ خاصٍ عند الأشخاص الذين لا يستطيعون استعمالَ ألوبيورينول أو عند الأشخاص الذين لا تنخفض مستويات حمض اليوريك في الدم لديهم بشكل كافٍ عند استعمال جرعات عالية من ألوبورينول
بيغلوتيكاز Pegloticase
زيادة خطر نوبات التحريك (وخاصة عند استخدامه لأول مرة)
الحساسيَّة للأدوية عند الحقن الوريدي
يُستخدَم لإذابة ترسبات حمض اليوريك بسرعة عند الأشخاص الذين يعانون من نقرس شديد لعدة أشهر