الأدوية المُستَعملة في علاج الحموضة المعديّة
نوع الدواء
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
مضادَّات الحموضة
هيدروكسيد الألومنيوم: الغثيان والصُّداع والشُّعور بالضَّعف ونقص الشَّهية والإمساك
هيدروكسيد المغنيزيوم: الإسهال
تُستَعمل هذه الأدوية بشكلٍ رئيسي لتخفيف شدَّة الأَعرَاض، وليس كعلاج.
حاصرات هيستامين 2 (H2)
الطَّفح الجلدي والحمَّى والإسهال وآلام العضلات والتَّخليط الذهنِي
سيميتيدين: قد يُسبِّبُ استعماله ضخامةً في الثدي وخلل في الانتصاب عند الرجال ويمكن أن يتداخل في طرح بعض الأدوية.
تُستَعمل الجرعة مرَّة واحدةً يوميًّا في المساء أو في وقت النوم.تكون الجرعات المُستَعملة في الصباح أقل فعاليَّة.
مثبّطات مضخَّة البروتون Proton pump inhibitors
الإسهال والإمساك والصُّداع
تكون هذه الأدوية جيدة التحمل عادةً وهي الوسيلة الأشدُّ فعاليَّة لخفض حموضة المعدة.
أدوية أخرى لعلاج الحموضة المعدية
ميزوبروستول: الشُّعور بتشنُُّّجٍ في البطن وحدوث إجهاض عفوي وإسهال.
سوكرالفات: قد يقلل من امتصاص الأدوية الأخرى ويسبب الإمساك
نادرًا ما يُستَعملُ ميزوبروستول في معالجة اضطرابات المعدة النَّاجمة عن التأثيرات الجانبية.
لا يؤثر استعمال سوكرالفات في إنتاج الحمض، ولكنه يُغطِّي قرحات المعدة لحمايتها من الحمض.