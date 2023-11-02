الأدوية المستخدمة لمنع رفض الأعضاء المزروعة
الأدوية
الآثار الجانبية المحتملة*
ملاحظات
الستيرويدات القشرية (أدوية قوية مُضادَّة للالتهابات قادرة على تثبيط الجِهاز المَناعيّ ككل)
ديكساميثازون Dexamethasone
بريدنيزولون Prednisolone
بريدنيزون Prednisone
نمو شعر زائد على الوجه
تنفخ الوجه
هشاشية الجلد
ارتفاع مستويات السكر في الدَّم (كما يحدث في مرض السكّري)
ضَعف العضلات
تخلخل العظام osteoporosis
قرحة المعدة
احتباس الماء
عن طريق الوريد بجرعات عالية في وقت إجراء زراعة العضو
التخفيض التدريجي للجرعة وصولاً إلى جرعة الاستمرار، والتي تؤخذ عن طريق الفم، وعادة إلى أجل غير مسمى
الغلوبولينات المناعية متعددة النسائل polyclonal immunoglobulins (الأجسام المُضادَّة الموجهة نحو خلايا معينة من الجهاز المناعي)
الغلُوبُولين المضادة للمفاويات antilymphocyte globulin
الغلُوبُولين المضادة للخلايا التوتية antithymocyte globulin
ردود الفعل التحسُّسية الشديدة (التفاعلات التأقية) مع حُمَّى وقشعريرة، وعادة ما تحدث بعد الجرعة الأولى أو الثانية فقط
في بعض الأحيان رد فعل تحسسي تجاه البروتينات الأجنبية الموجودة في الأدوية، ممَّا يَتسبَّب في حُمَّى، وطفح جلدي، وألم مفصلي (داء المصل serum sickness)
مشاكل كلوية في بعض الأحيان
تُعطى عن طريق الوريد
تستخدم عند إجراء عملية الزرع مع مثبطات المناعة الأخرى، بحيث يمكن استخدامها بجرعات أقل وأكثر أمانًا
تستخدم أيضًا في حالات رفض الأعضاء المزروعة
الأجسام المُضادَّة وحيدة النسيلة (الأجسام المُضادَّة التي تستهدف كريات الدَّم البيضاء وتثبطها†)
باسيليكسيماب Basiliximab
ردود فعل تحسُّسية شديدة الحساسية (تفاعلات تأقية)
تُعطى عن طريق الوريد
تُستخدم في وقت الزرع أو في حال رفض العضو المزروع
الجسم المضاد الوحيد من نوعه الذي ما زال متاحًا
مثبطات الكالسينورين Calcineurin inhibitors (الأدوية التي تثبط إنتاج وتنشيط كريات الدَّم البيضاء†)
سيكلوسبورين cyclosporine
الشعر الزائد (الشعرانية) Hirsutism
تضخم اللثة
ارتفاع ضغط الدم:
زيادة مستويات الكولستيرول والدهون الأخرى
زيادة خطر الورم اللمفي
ضرر كلويّ
ضرر كبديّ
أذية الأعصاب
الارتعاش
تُعطى عن طريق الفم
تستخدم عند إجراء عملية الزرع، ولكبت المناعة بشكل مستمر عند الأشخاص الذين تلقوا أعضاءً مزروعة
يمكن استخدامها وحدها، ولكن عادة ما تعطى مع أدوية أخرى تساعد على منع رفض العضو المزروع
تاكروليمس tacrolimus
داء السكَّري
الإسهال
النِِّقرِس
تساقط الشعر
الصداع
ارتفاع ضغط الدم:
زيادة مستويات الكولستيرول والدهون الأخرى
زيادة خطر الورم اللمفي
الأَرق
ضرر كلويّ
ضرر كبديّ
الغثيان
أذية الأعصاب
الارتعاش
تُعطى عن طريق الفم
تستخدم عند إجراء عملية الزرع، ولكبت المناعة بشكل مستمر عند الأشخاص الذين تلقوا أعضاءً مزروعة
تستخدم أيضًا في حالات رفض الأعضاء المزروعة
الراباميسينات Rapamycins (أَدوِيَة التي تمنع إنتاج وتنشيط كريات الدَّم البيضاء†)
إيفيروليموس Everolimus
سِيروليمس sirolimus
تراكم السوائل في الساقين (وذمة)
فقر الدم
ارتفاع ضغط الدم:
زيادة مستويات الكولستيرول والدهون الأخرى
أذية الرئة
طفح جلدي
بطء الشفاء من الجروح
تُعطى عن طريق الفم
تستخدم مع الستيرويدات القشرية أو السيكلوسبورين كدواء استمراري عند الأشخاص الذين أجري لهم زرع كلى أو كبد
ايفيروليموس Everolimus: يستخدم لمنع رفض الكلى أو الكبد بعد زراعتها
مثبطات التفتل Mitotic inhibitors (الأدوية التي تثبِّط انقسام الخلايا، وتثبط بالتالي إنتاج كريات الدَّم البيضاء†)
آزاثيوبرين
التعب
الحمى والشرى (تفاعُل فرط تحسُّس)
التهاب الكبد (في حالات نادرة)
انخفاض عدد كريات الدَّم البيضاء
تُعطى عن طريق الفم
تستخدم عند إجراء عملية الزرع، ولكبت المناعة بشكل مستمر عند الأشخاص الذين تلقوا أعضاءً مزروعة
غالبًا ما تستخدم مع جرعات منخفضة من مثبطات الكالسينيورين calcineurin inhibitors
ميكوفينولات موفيتيل Mycophenolate mofetil
الإسهال
زيادة خطر الورم اللمفي
انخفاض عدد كريات الدَّم البيضاء
الغثيان
تقيُّؤ
تُعطى عن طريق الفم
تستخدم كجرعة استمرارية عند الأشخاص الذين أجريت لهم جراحة زرع أعضاء
تستخدم مع الستيرويدات القشرية والسيكلوسبورين أو التاكروليموس
مثبط الخلايا التائية التحفيزي المشترك T-cell costimulatory blocker (دواء يثبط نشاط وانتشار كريات الدم البيضاء)†
بيلتاسيبت Belatacept
الإمساك
الدوخة
الصداع
ازدياد الجوع
زيادة خطر الورم اللمفي
ازدياد التَّبوُّل
يُعطى عن طريق الحقن.
يُستَعمَل لمنع رفض زرع الكلية
يزيد من خطر بعض أنواع العدوى والاضطرابات الفيروسية
يستعمل في حالات نادرة عند متلقي الكلى المزروعة الذين يواجهون زيادةً في خطر تضرُّر الكلية الناجم عن استخدام مثبطات الكالسينيورين
* تزيد جميع هذه الأدوية من خطر العدوى.كما إن جميع هذه الأدوية قد تسبب ردات فعل تحسسية، ولكن هذا الخطر يتباين بحسب نوع الدواء.
† تساعد كريات الدم البيضاء الجسم على التعرف على الخلايا الأجنبية وتدميرها.