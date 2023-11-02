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الأدوية المستخدمة لمنع رفض الأعضاء المزروعة

الأدوية

الآثار الجانبية المحتملة*

ملاحظات

الستيرويدات القشرية (أدوية قوية مُضادَّة للالتهابات قادرة على تثبيط الجِهاز المَناعيّ ككل)

ديكساميثازون Dexamethasone

بريدنيزولون Prednisolone

بريدنيزون Prednisone

تَصلُّب الشرايين

نمو شعر زائد على الوجه

تنفخ الوجه

هشاشية الجلد

ارتفاع ضغط الدم:

ارتفاع مستويات السكر في الدَّم (كما يحدث في مرض السكّري)

ضَعف العضلات

تخلخل العظام osteoporosis

قرحة المعدة

احتباس الماء

عن طريق الوريد بجرعات عالية في وقت إجراء زراعة العضو

التخفيض التدريجي للجرعة وصولاً إلى جرعة الاستمرار، والتي تؤخذ عن طريق الفم، وعادة إلى أجل غير مسمى

الغلوبولينات المناعية متعددة النسائل polyclonal immunoglobulins (الأجسام المُضادَّة الموجهة نحو خلايا معينة من الجهاز المناعي)

الغلُوبُولين المضادة للمفاويات antilymphocyte globulin

الغلُوبُولين المضادة للخلايا التوتية antithymocyte globulin

ردود الفعل التحسُّسية الشديدة (التفاعلات التأقية) مع حُمَّى وقشعريرة، وعادة ما تحدث بعد الجرعة الأولى أو الثانية فقط

في بعض الأحيان رد فعل تحسسي تجاه البروتينات الأجنبية الموجودة في الأدوية، ممَّا يَتسبَّب في حُمَّى، وطفح جلدي، وألم مفصلي (داء المصل serum sickness)

مشاكل كلوية في بعض الأحيان

تُعطى عن طريق الوريد

تستخدم عند إجراء عملية الزرع مع مثبطات المناعة الأخرى، بحيث يمكن استخدامها بجرعات أقل وأكثر أمانًا

تستخدم أيضًا في حالات رفض الأعضاء المزروعة

الأجسام المُضادَّة وحيدة النسيلة (الأجسام المُضادَّة التي تستهدف كريات الدَّم البيضاء وتثبطها†)

باسيليكسيماب Basiliximab

ردود فعل تحسُّسية شديدة الحساسية (تفاعلات تأقية)

تُعطى عن طريق الوريد

تُستخدم في وقت الزرع أو في حال رفض العضو المزروع

الجسم المضاد الوحيد من نوعه الذي ما زال متاحًا

مثبطات الكالسينورين Calcineurin inhibitors (الأدوية التي تثبط إنتاج وتنشيط كريات الدَّم البيضاء†)

سيكلوسبورين cyclosporine

داء السكَّري

الشعر الزائد (الشعرانية) Hirsutism

النِِّقرِس

تضخم اللثة

ارتفاع ضغط الدم:

زيادة مستويات الكولستيرول والدهون الأخرى

زيادة خطر الورم اللمفي

ضرر كلويّ

ضرر كبديّ

أذية الأعصاب

الارتعاش

تُعطى عن طريق الفم

تستخدم عند إجراء عملية الزرع، ولكبت المناعة بشكل مستمر عند الأشخاص الذين تلقوا أعضاءً مزروعة

يمكن استخدامها وحدها، ولكن عادة ما تعطى مع أدوية أخرى تساعد على منع رفض العضو المزروع

تاكروليمس tacrolimus

داء السكَّري

الإسهال

النِِّقرِس

تساقط الشعر

الصداع

ارتفاع ضغط الدم:

زيادة مستويات الكولستيرول والدهون الأخرى

زيادة خطر الورم اللمفي

الأَرق

ضرر كلويّ

ضرر كبديّ

الغثيان

أذية الأعصاب

الارتعاش

تُعطى عن طريق الفم

تستخدم عند إجراء عملية الزرع، ولكبت المناعة بشكل مستمر عند الأشخاص الذين تلقوا أعضاءً مزروعة

تستخدم أيضًا في حالات رفض الأعضاء المزروعة

الراباميسينات Rapamycins (أَدوِيَة التي تمنع إنتاج وتنشيط كريات الدَّم البيضاء†)

إيفيروليموس Everolimus

سِيروليمس sirolimus

تراكم السوائل في الساقين (وذمة)

فقر الدم

ارتفاع ضغط الدم:

زيادة مستويات الكولستيرول والدهون الأخرى

أذية الرئة

طفح جلدي

بطء الشفاء من الجروح

تُعطى عن طريق الفم

تستخدم مع الستيرويدات القشرية أو السيكلوسبورين كدواء استمراري عند الأشخاص الذين أجري لهم زرع كلى أو كبد

ايفيروليموس Everolimus: يستخدم لمنع رفض الكلى أو الكبد بعد زراعتها

مثبطات التفتل Mitotic inhibitors (الأدوية التي تثبِّط انقسام الخلايا، وتثبط بالتالي إنتاج كريات الدَّم البيضاء†)

آزاثيوبرين

التعب

الحمى والشرى (تفاعُل فرط تحسُّس)

التهاب الكبد (في حالات نادرة)

انخفاض عدد كريات الدَّم البيضاء

تُعطى عن طريق الفم

تستخدم عند إجراء عملية الزرع، ولكبت المناعة بشكل مستمر عند الأشخاص الذين تلقوا أعضاءً مزروعة

غالبًا ما تستخدم مع جرعات منخفضة من مثبطات الكالسينيورين calcineurin inhibitors

ميكوفينولات موفيتيل Mycophenolate mofetil

الإسهال

زيادة خطر الورم اللمفي

انخفاض عدد كريات الدَّم البيضاء

الغثيان

تقيُّؤ

تُعطى عن طريق الفم

تستخدم كجرعة استمرارية عند الأشخاص الذين أجريت لهم جراحة زرع أعضاء

تستخدم مع الستيرويدات القشرية والسيكلوسبورين أو التاكروليموس

مثبط الخلايا التائية التحفيزي المشترك T-cell costimulatory blocker (دواء يثبط نشاط وانتشار كريات الدم البيضاء)†

بيلتاسيبت Belatacept

الإمساك

الدوخة

الصداع

ازدياد الجوع

زيادة خطر الورم اللمفي

ازدياد التَّبوُّل

يُعطى عن طريق الحقن.

يُستَعمَل لمنع رفض زرع الكلية

يزيد من خطر بعض أنواع العدوى والاضطرابات الفيروسية

يستعمل في حالات نادرة عند متلقي الكلى المزروعة الذين يواجهون زيادةً في خطر تضرُّر الكلية الناجم عن استخدام مثبطات الكالسينيورين

* تزيد جميع هذه الأدوية من خطر العدوى.كما إن جميع هذه الأدوية قد تسبب ردات فعل تحسسية، ولكن هذا الخطر يتباين بحسب نوع الدواء.

† تساعد كريات الدم البيضاء الجسم على التعرف على الخلايا الأجنبية وتدميرها.

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