الأدوية المستخدمة لمُعالَجة داء باركنسون
الدواء
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
طليعة الدوبامين
ليفودوبا (يُعطى مع كاربيدوبا)
بالنسبة إلى الليفودوبا: حركات لاإراديَّة (للفم والوجه والأطراف) وكوابيس وانخفاض ضغط الدَّم عندما يقف الشخص (نقص ضغط الدَّم الانتصابي)، والإمساك والغثيان والنعاس والتَّخليط الذهنِي والهلاوس والزَّوَر والخفقان والتبيُّغ
إذا جرى إيقاف ليفودوبا/كاربيدوبا بشكل مفاجئ، تحدُث المُتَلاَزِمَة الخَبيثَةُ للدَّواءِ المُضادِّ للذُّهان (مع حمَّى شديدة وارتفاع ضغط الدم وتيبس العضلات وضرر في العضلات والغيبوبة)، والتي يمكن أن تُهدد الحياة
يُعد ليفودوبا/كاربيدوبا العماد الرئيسي للمعالجة.يُساعد الكاربيدوبا على زيادة فعالية الليفودوبا والتقليل من تأثيراته الجانبية.بعد سنوات عديدة، قد تقلّ فعالية التوليفة.
ناهِضات الدوبامين
أبومورفين Apomorphine
الغثيان الشديد والتقيؤ والكتل (العُقد) تحت الجلد في موضع الحقن
يُحقن هذا الدواء سريع المفعول تحت الجلد،ويُستخدم كعلاج إنقاذي للشفاء من زوال تأثيرات الليفودوبا.
براميبكسول Pramipexole
روبنيرول Ropinirole
النعاس، والغثيان، وخفة الرأس (الناجمة عن هبوط الضغط الانتصابي)، والتَّخليط الذهنِي، والسُّلُوك الوسواسي القهري، والدوافع الجديدة أو المتزايدة (مثل المُقامرة) والهلاوس
عند إيقاف هذه الأدوية فجأة، تحدُث المُتَلاَزِمَة الخَبيثَة للدَّواءِ المُضادِّ للذُّهان
في مرحلة مبكرة من المرض، قد تُستخدم هذه الأدوية وحدها أو مع جرعات صغيرة من الليفودوبا لاحتمال تأخير التأثيرات الجانبية لهذا الدواء،وفي مرحلة لاحقة من المرض، تكون ناهِضات الدوبامين مفيدة عندما تجعلها التأثيرات المتفاوتة لدواء الليفودوبا أقل فعالية.هذه الأدوية مفيدة خُصوصًا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا.
روتيغوتين Rotigotine
النعاس، والغثيان، وخفة الرأس (بسبب هبوط ضغط الدَّم الانتصابي)، والتَّخليط الذهنِي، والسُّلُوك الوسواسي القهري، والدوافع الجديدة أو المتزايدة (مثل المُقامرة) والهلاوس، واكتساب الوزن (ربما بسبب احتباس السائل)، وأحيَانًا تهيج الجلد في موضع اللصاقة
روتيغوتين متاح على شكل لصاقة جلدية،ويُستخدم وحده و في مرحلةٍ مبكرة من المرض.يجري وضع اللصاقة بشكلٍ مستمر لمدة 24 ساعة، ومن ثم تُزال وتُستبدل.ينبغي وضع اللصاقة في مواضع مختلفة كل يوم للتقليل من خطر تهيج الجلد، والذي قد يصبح بلون أحمر وحاك.
مثبطات أكسيداز أُحادِيِّ الأمين من النوع باء
الراساغيلين Rasagiline
الغثيان والأرق والنعاس والتورم بسبب تراكم السائل (الوذمة)
يمكن استخدام الراساغيلين وحده لتأجيل استخدام الليفودوبا، ولكن غالبًا ما يعطى كمكمل لليفودوبا.في أفضل الأحوال، يكون الراساغيلين فعالاً بشكل متوسط.
السيليجيلين Selegiline
عندما يُعطى مع الليفودوبا، يُفاقم من التأثيرات الجانبية لليفودوبا، بما في ذلك الغثيان والتَّخليط الذهنِي والأرق والحركات اللاإرادية
يمكن استخدام السيليجيلين وحده لتأجيل استخدام ليفودوبا، ولكن غالبًا ما يعطى كمكمل لليفودوبا.في أفضل الأحوال، يكون السيليجيلين فعالاً بشكلٍ مُتوسط.
مثبطات ناقِلَةُ الميثيل و-كاتيكول
ايتاكابون Entacapone
أوبيكابون Opicapone
تلكوبون Tolcapone
عندما تُعطى مع ليفودوبا، من المحتمل أن تُفاقم من تأثيراته الجانبية، بما في ذلك الغثيان والتخليط الذهنيّ والحركات اللاإرادية
الإسهال وألَم الظَّهر واللون البرتقالي للبول
نادرا مع التولكابون، خطر التعرض إلى ضرر في الكبد
يمكن استخدام مثبطات COMT كمكملات لليفودوبا في المراحل المتأخرة من المرض، ولتمديد الفاصل الزمني بين جرعات الليفودوبا،وهي تستخدم فقط مع ليفودوبا.
عند استخدام تولكابون، يقوم الأطباء دوريًا بإجراء الاختبارات الدَّمويَّة لتقييم وظائف الكبد وما إذا تعرض إلى الضرر (اختبارات الكبد)
الأدوية المُضادَّة للفعل الكوليني*
بنزتروبين Benztropine
تريهكسفينيديل Trihexyphenidyl
تُستخدم مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (مثل أميتريبتيلين amitriptyline) إذا كان الاكتئاب يحتاج إلى المُعالجة أيضًا
بعض مضادَّات الهيستامين (مثل ديفينهيدرامين diphenhydramine)
النعاس والتَّخليط الذهنِي وجفاف الفم وتغيُّم الرؤية والدوخة والإمساك، وصعوبة التبول وفقدان ضبط عملية التبول وضعف تنظيم درجة حرارة الجسم
يمكن إعطاء الأدوية المضادة للكولينات وحدها في المراحل المبكرة للأشخاص اليافعين الذين يكون الرعاش هُو العرض الأكثر إزعاجاً بالنسبة إليهم.يُمكن أن تُقلل هذه الأدوية من الرُعاش ولكنها لا تؤثِّر في الحركات البطيئة ولا تُخفف من تيبس العضلات.
يحاول الأطباء تجنب استخدام هذه الأدوية عند البالغين الأكبر سنًا، لأن آثارها الجانبية تكون مزعجة بشكل خاص للبالغين الأكبر سنًا.
الأدوية المُضادة للفيروسات
أمانتادين Amantadine
الغثيان والدوخة والأرق والقلق والتَّخليط الذهنِي والوذمة وصعوبة التبول، وتفاقم الزَّرق وتغير في لون الجلد على شكل بُقع بسبب توسع الأوعية الدموية (التَزَرُّق الشَبَكِيّ livedo reticularis)
في حالاتٍ نادرةٍ، تحدُث المُتَلاَزِمَة الخَبيثَةُ للدَّواءِ المُضادِّ للذُّهان عند إيقاف أمانتادين أو عند تقليل الجرعة
يُستخدم أمانتادين وحده في المراحل المبكرة للمرض الخفيف، ولكنه قد يصبح غير فعال بعد عدّة أشهر.في وقتٍ لاحق، يُستخدم كمكمِّل لليفودوبا وللتقليل من الحركات اللاإرادية بسبب ليفودوبا.
* نادرًا ما تُستخدم الأدوية ذات التأثيرات المضادة للفعل الكوليني لعلاج داء باركنسون، وذلك لأن فاعليتها خفيفة فقط ولها تأثيرات جانبية مزعجة.
COMT = catechol O-methyltransferase; MAO-B = monoamine oxidase type B.