الأدوية المستخدَمة لعلاج حب الشَّباب
الأدوية
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
يقتل البكتيريا (يطبَّق على الجلد)
الكلينداميسين clindamycin
الإسهال (نادرًا)
ينبغي تجنُّبه بالنسبة إلى المصابين بالدَّاء المعويّ الالتهابيّ
دابسُون Dapsone
اصفرار الجلد المؤقت عند استخدامه مع منتج آخر يحتوي على بيروكسايد البنزويل
يسبب في حالات نادرة جدًا النيتريتات أيضًا ميتهيموغلوبينيَّة الدَّم methemoglobinemia (اضطراب يعيق قدرة الدَّم على حمل الأكسجين)
إريثرومَيْسين erythromycin
تهيج الجلد في حالات نادرة
جيَِّد التحمُّل
حُدوث شائع للمقاومة الجرثوميَّة
مينوسكلين minocycline
تهيج، وجفاف الجلد، واحمرار
يكون دافع الرغوة قابل للاشتعال.ينبغي تجنُّب مصدر النيران، واللهب، والتدخين بعدَ الاستعمال مباشرةً.
بيروكسيد البنزويل
جلد جاف
احتمال أن يُؤدِّي إلى تبييض الملابس والشَّعر
استجابات تحسُّسية (نادرًا)
فعَّال خُصوصًا عند استخدامه كتوليفةٍ مع دواء إريثروميسين أو دواء كلينداميسين
مزيج من بيروكسيد البنزويل Benzoyl peroxide مع دواء إريثروميسين erythromycin: يحتاج الأمر إلى التبريد أحيانًا
يفتح مسامات الجلد (يطبَّق على الجلد)
تريتينوين
تهيج الجلد (مع جفاف، واحمرار، وتقشُّر)
تحسيس الجلد لضوء الشَّمس
تفاقُم واضِحٌ لحبّ الشباب عند البدء باستخدام دواء تريتينوين، وتحتاج الحالة في بعض الأحيان إلى فترةٍ تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع قبل حُدوث أيّ تحسُّن
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
ينبغي تجنُّبه في أثناء الحمل
تازاروتين Tazarotene
جلد مُتهيِّج
تحسيس الجلد لضوء الشَّمس
تفاقُم واضح لحبّ الشباب عندَ البدء باستخدام دواء تازاروتين، وتحتاج الحالة في بعض الأحيان إلى فترةٍ تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع قبل حُدوث أيّ تحسُّن
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
ينبغي تجنُّبه في أثناء الحمل
أدابالين
بعضُ الاحمِرار والحرق
زيادة الحساسيَّة للشمس
فعَّال مثل دواء تريتينوين، ولكنه يُسبِّب تهيُّجًا أقل للجلد
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
حمض الأزيليك Azelaic acid
قد يُؤدِّي إلى تفتيح لون الجلد
تهيُّج الجلد قليلاً
قد يُستخدم وحده أو مع دواء تريتينوين
ينبغي استخدامُه بحذر بالنسبة إلى أصحاب البشرة الداكنة بسبب تأثيراته التي تعمل عالى تفتيح لون الجلد، ولكنه يستطيع المساعدة على تفتيح المناطق التي تترك جلدًا داكنًا من بعد الشفاء
حمض الغليكوليك Glycolic acid
لاذع أو واخز
تهيُّج خفيف
مُنتجٌ يُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ على شكل رُهيم أو غسول أو محلول يجري استخدامه بالإضافة إلى المُنتجات التي تحتاج لوصفة طبية، ولكنها لم تعد شائعة الاستخدام
حمض السَّاليسيليك Salicylic acid
لاذع أو واخز
تهيُّج خفيف
مُنتج يُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ على شكل غسول أو مادَّة مُقشِّرة أو قناع، بالإضافة إلى المنتجات التي يصفها الطبيب
تريفاروتين Trifarotene
جفاف، واحمرار، وتقشر الجلد
زيادة الحساسيَّة للشمس
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
يقتل البكتيريا (يُؤخذ عن طريق الفم)
التتراسيكلين Tetracycline
تحسيس الجلد لضوء الشَّمس
تكلفته قليلة وآمن، ولكن ينبغي تناوله على معدة فارغة
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
دوكسيسايكلين Doxycycline
تحسيس الجلد لضوء الشَّمس
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
مينوسكلين minocycline
الصداع
الدوخة
تغيُّر لون الجلد
من أكثر المضادَّات الحيوية فعَّالية بحسب بعض الخُبَراء، ولكنه مرتفع الثَّمن
إريثرومَيْسين erythromycin
الانزعاج المعدي
تحدُث مُقاومة بكتيريَّة لدواء إريثروميسين في كثيرٍ من الأحيان
أزيثروميسين Azithromycin
الانزعاج المعدي
تأثيرات جانبية أقل من الإريثروميسين
تحدُث مُقاومة بكتيريَّة لدواء الأزيثروميسين في كثيرٍ من الأحيان
ساريسيكلين Sarecycline
تحسيس الجلد لضوء الشَّمس
الانزعاج المعدي
خفة الرأس، أو الدوخة، أو الدوار
يحتاج المريض إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس في أثناء التعرُّض لها
تريميثوبريم وسلفاميثوكسازول
الانزعاج المعدي
طفح جلدي
حدُوث مقاومة بكتيرية لثلاثي ميثوبريم / سلفاميثوكسازول
يفتح مسامات الجلد (يُؤخذ عن طريق الفم)
إيزوتريتينوين Isotretinoin
ضَرر مُحتَمل للجنين المُتخلِّق
تأثير محتمل في مُستويات خلايا الدم والكبد والدهون (ثُلاثيات الغليسيريد والكولسترول)
جفاف العينين وقشَب الشفتين وجفاف الأغشية المخاطيَّة
ألم أو تيبُّس المفاصل الكبيرة وأسفل الظهر عند استخدام الدواء بجرعات كبيرة
يترافق مع الاكتئاب وأفكار الانتحار ومُحاولة الانتحار والقيام بالانتحار فعليًا (نادرًا)، ولكن لا يُعرف ما إذا كان دواء إيزوتريتينوين هُو السَّبب الفعليّ
من غير الواضِح ما إذا كان يترفق مع الداء المعويّ الالتهابي (داء كرون والتهاب القولون التقرُّحي)
بالنسبة إلى النِّساء النَّاشطات جنسيًا، يحتجن إلى إجراء فحصٍ للحمل قبل البدء باستخدام دواء إيزوتريتينوين وعلى فتراتٍ شهريَّة في أثناء تناولهنَّ لهذا الدواء، بالإضافة إلى استخدام شكلين من موانع الحمل أو الامتِناع الجنسيّ، وبِداية قبل شهر من استخدام الدواء والاستمرار في هذا في أثناء استخدامه، ولشهرٍ واحدٍ من بعد التوقُّف عن أخذه.
يحتاجُ هذا الدواءُ إلى اختبارات للدَّم لتفحُّص ما إذا كان يُؤثِّرُ في خلايا الدَّم والكبِد أو مستويات الدُّهون
يثبط عمل الهرمونات
كريم كلاسكوتيرون (المطبق على الجلد)
احمرار، أو تقشُّر أو جفاف، وحكة
لعلاج حب الشباب عند الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر
مانعات الحمل الفموية (المأخوذة عن طريق الفم)
ارتفاع ضغط الدَّم، وتجلُّط الدَّم، والنزف المهبلي الاختراقي، (على سبيل المثال، بين فترات الحيض)
زيادة الوزن
الانزعاج المعدي
الصداع
لعلاج حب الشباب عند الإناث
سبيرونولاكتون (يُستَعمَل عبر الفم)
الإصابة بالدوخة
ازدياد التَّبوُّل
إيلام الثدي (ألم عند الجس)
الانزعاج المعدي
لعلاج حب الشباب عند الإناث