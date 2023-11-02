skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
الأدوية الخافضة لضغط الدم

النوع

أمثلة

بعض التأثيرات الجانبية

معدلات ألفا الأدرينالية

حاصرات ألفا Alpha-blockers

  1. دوكسازوسين Doxazosin

  2. برازوسين Prazosin

  3. تيرازوسين Terazosin

الإغماء (الغَشي) بعد الجرعة الأولى وتسرّع ضربات القلب (خفقان القلب) والدَّوخة وانخفاض ضغط الدَّم عندَ وقوف الشخص (نقص ضغط الدَّم الانتصابي) واحتباس السوائل (وذمة)

منبِّهات ألفا المركزيَّة التَّأثير

  1. كلونيدين Clonidine

  2. غوانفاسين Guanfacine

  3. ميثيل دوبا Methyldopa

النُّعاس وجفاف الفم والتَّعب وبطء ضربات القلب بشكل غير طبيعي وعودة ارتفاع ضغط الدَّم عند سحب الدواء (باستثناء ميثيل دوبا) وخلل الوظيفة الجنسيَّة

يؤدي ميثيل دوبا إلى اكتئاب وانخفاض في ضغط الدَّم عندَ وقوف الشخص واضطرابات كبديَّة ومناعية ذاتيَّة

مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE)

  1. بينازيبريل Benazepril

  2. كابتوبريل Captopril

  3. إنالابريل Enalapril

  4. فوزينوبريل Fosinopril

  5. ليزينوبريل lisinopril

  6. بيريندوبريل Perindopril

  7. كينابريل Quinapril

  8. راميبريل ramipril

  9. تراندولابريل trandolapril

السُّعال (عندَ زُهاء 20٪ من الأشخاص) وانخفاض ضغط الدَّم وزيادة مستوى البوتاسيوم والطَّفح الجلدي وتشكُّل وذمة وعائيَّة (تورُّم تحسُّسي يُصيب الوجه والشفتين والرُغامى وقد يعيق التنفُّس) وإصابة خطيرة لدى الجنين عند النِّساء الحوامل

حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2

  1. أزيلسارتان Azilsartan

  2. كانديسارتان Candesartan

  3. إبروسارتان Eprosartan

  4. إربيسارتان Irbesartan

  5. لوسارتان Losartan

  6. أولميسارتان Olmesartan

  7. تيلميسارتان Telmisartan

  8. فالسارتان Valsartan

الدَّوخة وزيادة مستوى البوتاسيوم وتشكُّل وذمة وعائيَّة (أكثر ندرة من مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين ACE) وحدوث إصابة خطيرة عندَ الجنين لدى النِّساء الحوامل

حاصرات بيتا

حاصرات بيتا Beta-blockers

  1. أسيبُوتولول Acebutolol

  2. أتينولول Atenolol

  3. بيتاكزولول Betaxolol

  4. بيزوبرولول bisoprolol

  5. ميتوبرولول Metoprolol

  6. نادولول Nadolol

  7. نيبيفولول Nebivolol

  8. بيندولول Pindolol

  9. بروبرانولول Propranolol

  10. تيمُولول Timolol

تشنج المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية (تشنُّج قصبي)، وبطء معدَّل ضربات قلب بشكل غير طبيعي (بطء القلب) وفشل القلب، واحتمال تقنيع أعراض انخفاض مستويات السكر في الدَّم بعدَ حقن الأنسولين، وضَعف الدوران المُحيطي والأرق والتَّعب وضيق النَّفَس والاكتئاب وظاهرة رينو والأحلام الحيَّة (يعتقد النَّائم أنَّه يعيشها حقيقة) وحالات الهلوسة وخلل الوظيفة الجنسيَّة.

تؤدي بعضُ حاصرات بيتا إلى زيادة الشحوم ثلاثية الغليسيريد

حاصرات ألفا- وبيتا Alpha-beta blockers

  1. كارفيديلول carvedilol

  2. لابيتالول Labetalol

انخفاض ضغط الدَّم عنَد وقوف الشخص وتشنج المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية

حاصراتُ قنوات الكالسيوم

مركّبات ثنائيَّ هيدروبيريدين Dihydropyridines

  1. الأملُوديبين Amlodipine

  2. فيلُوديبين Felodipine

  3. إسراديبين Isradipine

  4. نيكارديبين Nicardipine

  5. نيفيديبين (المديد فقط) Nifedipine

  6. نيزولديبين Nisoldipine

دوخة واحتباس سوائل في الكاحلين وتَّورُّد الوجه والصُّداع وحرقة في أعلى المعدة (الفؤاد) وتضخُّم اللثَّة وتسرّع ضربات القلب بشكل غير طبيعي (تسرُّع القلب)

مركّبات لاثنائي هيدروبيريدين Nondihydropyridines

  1. ديلتيازيم (المُنتَج المديد المفعول فقط) Diltiazem

  2. فيراباميل Verapamil

صداع ودوخة وتًورُّد الوجه واحتباس السوائل ومشاكل في جملة التوصيل الكهربائي في القلب (بما فيها إحصار القلب)، وبُطء مُعدَّل ضربات القلب بشكل غير طبيعي (بطء القلب) وفشل القلب وتضخُّم اللثة

إمساك عند استعمال فيراباميل

مثبط الرينين المباشر

أليسكيرين Aliskiren

ارتفاع مستويات البوتاسيوم والكرياتينين في الدم؛ مضاد استطباب في أثناء الحمل،

المُوسِّعاتُ المباشرة للأوعية الدَّمويَّة

  1. هيدرالازين Hydralazine

  2. مينوكسيديل minoxidil

الصُّداع وتسرُّع ضربات القلب بشكل غير طبيعي (تسرُّع القلب) واحتباس السوائل

مدرَّات البول

مُدرَّات البول العُرْويّة Loop diuretics

  1. بوميتانيد Bumetanide

  2. حمض الإيثاكرينيك Ethacrynic acid

  3. فوروسيميد furosemide

  4. تورسيميد Torsemide

انخفاض البوتاسيوم والمغنيزيوم، وزيادة مؤقَّتة في السكر والكولستيرول في الدَّم، وزيادة حمض اليوريك وخلل الوظيفة الجنسية عندَ الرجال والانزعاج الهضمي

المُدرَّات البوليَّة المُوفرة للبوتاسيوم Potassium-sparing diuretics

  1. أميلوريد amiloride

  2. إيبليرينون Eplerenone

  3. سبيرونولاكتون Spironolactone

  4. تريامتيرين Triamterene

فيها جميعًا، ارتفاع مستوى البوتاسيوم والانزعاج الهضمي

بالنسبة إلى سبيرونولاكتون، تضخُّم الثدي عندَ الرجال (تثدي الرَّجل) وعدم انتظام الحيض عند النساء

الثيازيد ومدرّات البول الشبيهة بالثيازيد

  1. بندروفلوميثيازيد Bendroflumethiazide

  2. كلوروثيازيد Chlorothiazide

  3. كلورثاليدون Chlorthalidone

  4. هيدروكلوروثيازيد Hydrochlorothiazide

  5. إنداباميد Indapamide

انخفاض البوتاسيوم والمغنيزيوم وزيادة الكالسيوم وحمض اليوريك وخلل الوظيفة الجنسية عندَ الرجال والانزعاج الهضمي

