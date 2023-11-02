الأدوية الخافضة لضغط الدم
النوع
أمثلة
بعض التأثيرات الجانبية
معدلات ألفا الأدرينالية
حاصرات ألفا Alpha-blockers
الإغماء (الغَشي) بعد الجرعة الأولى وتسرّع ضربات القلب (خفقان القلب) والدَّوخة وانخفاض ضغط الدَّم عندَ وقوف الشخص (نقص ضغط الدَّم الانتصابي) واحتباس السوائل (وذمة)
منبِّهات ألفا المركزيَّة التَّأثير
النُّعاس وجفاف الفم والتَّعب وبطء ضربات القلب بشكل غير طبيعي وعودة ارتفاع ضغط الدَّم عند سحب الدواء (باستثناء ميثيل دوبا) وخلل الوظيفة الجنسيَّة
يؤدي ميثيل دوبا إلى اكتئاب وانخفاض في ضغط الدَّم عندَ وقوف الشخص واضطرابات كبديَّة ومناعية ذاتيَّة
مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE)
—
السُّعال (عندَ زُهاء 20٪ من الأشخاص) وانخفاض ضغط الدَّم وزيادة مستوى البوتاسيوم والطَّفح الجلدي وتشكُّل وذمة وعائيَّة (تورُّم تحسُّسي يُصيب الوجه والشفتين والرُغامى وقد يعيق التنفُّس) وإصابة خطيرة لدى الجنين عند النِّساء الحوامل
حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2
—
الدَّوخة وزيادة مستوى البوتاسيوم وتشكُّل وذمة وعائيَّة (أكثر ندرة من مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين ACE) وحدوث إصابة خطيرة عندَ الجنين لدى النِّساء الحوامل
حاصرات بيتا
حاصرات بيتا Beta-blockers
تشنج المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية (تشنُّج قصبي)، وبطء معدَّل ضربات قلب بشكل غير طبيعي (بطء القلب) وفشل القلب، واحتمال تقنيع أعراض انخفاض مستويات السكر في الدَّم بعدَ حقن الأنسولين، وضَعف الدوران المُحيطي والأرق والتَّعب وضيق النَّفَس والاكتئاب وظاهرة رينو والأحلام الحيَّة (يعتقد النَّائم أنَّه يعيشها حقيقة) وحالات الهلوسة وخلل الوظيفة الجنسيَّة.
تؤدي بعضُ حاصرات بيتا إلى زيادة الشحوم ثلاثية الغليسيريد
حاصرات ألفا- وبيتا Alpha-beta blockers
انخفاض ضغط الدَّم عنَد وقوف الشخص وتشنج المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية
حاصراتُ قنوات الكالسيوم
مركّبات ثنائيَّ هيدروبيريدين Dihydropyridines
دوخة واحتباس سوائل في الكاحلين وتَّورُّد الوجه والصُّداع وحرقة في أعلى المعدة (الفؤاد) وتضخُّم اللثَّة وتسرّع ضربات القلب بشكل غير طبيعي (تسرُّع القلب)
مركّبات لاثنائي هيدروبيريدين Nondihydropyridines
صداع ودوخة وتًورُّد الوجه واحتباس السوائل ومشاكل في جملة التوصيل الكهربائي في القلب (بما فيها إحصار القلب)، وبُطء مُعدَّل ضربات القلب بشكل غير طبيعي (بطء القلب) وفشل القلب وتضخُّم اللثة
إمساك عند استعمال فيراباميل
مثبط الرينين المباشر
—
أليسكيرين Aliskiren
ارتفاع مستويات البوتاسيوم والكرياتينين في الدم؛ مضاد استطباب في أثناء الحمل،
المُوسِّعاتُ المباشرة للأوعية الدَّمويَّة
—
الصُّداع وتسرُّع ضربات القلب بشكل غير طبيعي (تسرُّع القلب) واحتباس السوائل
مدرَّات البول
مُدرَّات البول العُرْويّة Loop diuretics
انخفاض البوتاسيوم والمغنيزيوم، وزيادة مؤقَّتة في السكر والكولستيرول في الدَّم، وزيادة حمض اليوريك وخلل الوظيفة الجنسية عندَ الرجال والانزعاج الهضمي
المُدرَّات البوليَّة المُوفرة للبوتاسيوم Potassium-sparing diuretics
فيها جميعًا، ارتفاع مستوى البوتاسيوم والانزعاج الهضمي
بالنسبة إلى سبيرونولاكتون، تضخُّم الثدي عندَ الرجال (تثدي الرَّجل) وعدم انتظام الحيض عند النساء
الثيازيد ومدرّات البول الشبيهة بالثيازيد
انخفاض البوتاسيوم والمغنيزيوم وزيادة الكالسيوم وحمض اليوريك وخلل الوظيفة الجنسية عندَ الرجال والانزعاج الهضمي